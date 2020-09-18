Верховний суд про "плівки Вовка": Судовій владі "завдано значної шкоди"
Пленум Верховного суду ухвалив заяву щодо записів, зроблених, за інформацією НАБУ, у кабінеті голови ОАСК Павла Вовка.
Джерело: пресслужба ВС
Деталі: У заяві йдеться, що "судовій владі нанесено значної шкоди від змісту записів", зроблених у кабінеті Вовка: "Це несе в собі ризик серйозного порушення цінностей, на яких будується незалежний і справедливий суд".
Пленум ВС звернувся до всіх суддів: "усіма своїми діями та вчинками як у судовому процесі, так і поза його межами демонструвати високі стандарти правосуддя та етичної поведінки, незалежність і неупередженість у прийнятті рішень, підтверджуючи таким чином вірність присязі судді".
Дослівно: "Авторитет судової влади залежить від дій кожного судді.
Компетентність, етичність, доброчесність, нульова толерантність до корупції, недопущення зовнішнього або внутрішнього втручання, відмова від особистих зв’язків, непрозорих процедур та телефонного права – це стовпи, на яких будується справедливий суд.
Тільки для захисту прав і свобод людини суддя може і повинен використовувати свої повноваження. І саме для цього судді отримують свою незалежність, яка не є ані привілеєм, ані шляхом до збагачення.
Незалежний суд є основою вільної, демократичної та правової держави. І для судді немає і не може бути ніякої іншої мети, окрім верховенства права та захисту прав людини. Саме цими цінностями керується Верховний Суд у своїй діяльності.
Суди відіграють ключову роль у питанні боротьби зі злочинністю, оскільки закон покладає на них обов’язок з відправлення правосуддя, починаючи від судового контролю за здійсненням досудового розслідування і завершуючи розглядом справ по суті в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій.
Верховний Суд як найвищий суд у системі судоустрою, реалізовуючи повноваження із забезпечення незалежності та відповідальності судової влади, вважає за необхідне висловити свою позапроцесуальну позицію щодо ситуації з публікацією Національним антикорупційним бюро України записів, зроблених, за інформацією НАБУ, у кабінеті голови Окружного адміністративного суду міста Києва.
Правову оцінку цим записам може бути надано тільки в процесуальний спосіб під час розгляду кримінального провадження по суті в разі надходження його до суду.
Однак Пленум Верховного Суду змушений констатувати, що судовій владі завдано значної шкоди від змісту зазначених записів. Це несе в собі ризик серйозного порушення цінностей, на яких будується незалежний і справедливий суд, та зводить нанівець щоденні зусилля тисяч суддів з підвищення довіри громадян до суду.
У ситуації, що склалася, Пленум Верховного Суду закликає всіх суддів усіма своїми діями та вчинками як у судовому процесі, так і поза його межами демонструвати високі стандарти правосуддя та етичної поведінки, незалежність і неупередженість у прийнятті рішень, підтверджуючи таким чином вірність присязі судді".
Читайте також: Команда Венедіктової: вічні прокурори, привиди минулого і Піскун
"Ти сумнівався у нашій політичній проституції?" Як нові плівки Вовка показали суддівську імперію влади
"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"
Передісторія:
- 2 серпня 2019 року голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, суддям ОАСК Ігорю Погрібніченку та Євгенію Аблову, а також судді Суворівського райсуду Одеси Івану Шепітку вручили підозри у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.
- 17 липня 2020 року п'ятьом суддям ОАСК передали підозру у створенні злочинної організації; захопленні держвлади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів.
- 11 серпня керівник апарату Окружного адмінсуду Києва повернув Офісу генпрокурора невручені підозри суддям Павлу Вовку, Ігорю Погрібніченку, Олексію Огурцову, Ігорю Качуру, Володимиру Келеберді та Євгенію Аблову..
- 1 вересня 2020 року Вища рада правосуддя повернула генпрокурору Ірині Венедіктовій клопотання про відсторонення Вовка на підставі того, що прокуратура не довела, що вручила підозру Вовку належним чином. Також ВРП не підтримала відсторонення від правосуддя суддів ОАСК Келеберди, Аблова, Качура, Огурцова та Погрібніченка. Щодо суддів Погрібніченка, Огурцова та Келеберди повернула клопотання генпрокурору, а щодо Аблова та Качура відмовила на підставі незаконності доказів.
- НАБУ перед засіданнями Вищої ради правосуддя оприлюднило записи розмов на доказ того, що Вовк пов'язаний із трьома членами ВРП, тож ті не повинні розглядати відсторонення суддів ОАСК. НАБУ наполягає на цьому далі, називаючи надуманими підстави ВРП для відмови розглядати це питання.