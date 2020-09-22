Нардепа Юрченка арештували із заставою, за 5 місяців Зеленський втратив більше 10% рейтингу, — актуальні новини 21 вересня.

Про арешт Юрченка

Суд арештував із можливістю вийти під заставу підозрюваного у хабарництві нардепа Олександра Юрченка.

Про соціологію виборів

Якби вибори президента відбулися в середині вересня за чинного президента Володимира Зеленського проголосували б 31,8% виборців, які вже визначилися.

Партія "Слуга народу" втрачає підтримку українців – порівняно з квітнем рейтинг упав на понад 11 процентних пунктів, натомість рейтинг "Європейської солідарності" за останні місяці зріс на 2,6 процентних пункти.

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