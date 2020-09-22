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Главные новости понедельника и ночи: арест Юрченко, социология выборов

Вторник, 22 сентября 2020, 08:00

Нардепа Юрченко арестовали с залогом, за 5 месяцев Зеленский потерял больше 10% рейтинга, — актуальные новости 21 сентября.

Об аресте Юрченко

Суд арестовал с возможностью выйти под залог подозреваемого во взяточничестве нардепа Александра Юрченко.

О социологии выборов

Если бы выборы президента состоялись в средине сентября за ​​действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 31,8% избирателей, которые уже определились.

Партия "Слуга народа" теряет поддержку украинцев – по сравнению с апрелем рейтинг упал более чем 11 процентных пунктов, тогда как рейтинг "Европейской солидарности" за последние месяцы вырос на 2,6 процентных пункта.

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О других важных новостях

Политическая партия "Слуга народа", которая накануне устроила мероприятие во дворе Киевского национального университета, утверждает, что агитацией не занималась и хочет сделать внутренний дворик красного корпуса ВУЗа доступным для всех.

Виктор Янукович, братья Клюевы, олигархи Сергей Курченко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Петр Порошенко попали в поле зрения проекта FinCEN Files, который опубликовал данные о подозрительных транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов.

Председателя Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко поймали на передаче взятки.

В России заявляют о срыве сроков доставки европейских грузов через Беларусь.

Министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник не смогли принять решение о санкциях против представителей режима Александра Лукашенко.

СБУ разоблачила отдельных руководителей АО "Укрзализныця" на организации коррупционной схемы при контейнерных перевозках. 

Президент Владимир Зеленский заявил, что вооруженная агрессия России против Украины и оккупация Крыма свидетельствуют о том, что человечество не усвоило трагический урок Второй мировой войны, а некоторые страны продолжают попытки по распределению сфер влияния в мире.

Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачов, который в августе этого года был назначен на должность заместителя директора ГБР.

Согласно выводам экспертизы, причиной пожара в доме председателя правления и соучредителя "Центра противодействия коррупции" стал умышленный поджог.

Украинская правда


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