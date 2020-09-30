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Українська делегація у ТКГ відповіла на заяву Фокіна

Середа, 30 вересня 2020, 01:44
Українська делегація у ТКГ відповіла на заяву Фокіна

Українська делегація у Тристоронній контактній групі відреагувала на резонансні заяви заступника голови делегації України в ТКГ Вітольда Фокіна щодо війни на Донбасі та щодо Криму.

Джерело: офіційна заява української делегації у ТКГ, яка надана "Укрінформу"

Дослівно: "Пан Фокін як і будь-яка людина має право на власну позицію, якою б дивною вона не здавалась. Але ми разом як делегація України у переговорах у ТКГ повинні дотримуватись виключно офіційної позиції нашої держави навіть тоді, коли не беремо участь у переговорах. Тим більше, що у питаннях про тимчасову окупацію Криму та війну на Донбасі дотримуватись офіційної позиції дуже легко, оскільки офіційна позиція України повністю співпадає з правдою про війну".

Деталі: У ТКГ зазначили, що війну на територію України принесла Росія та її громадяни. Саме тому, наприклад, переговори за нашою участю відбуваються у тристоронньому форматі – Україна, ОБСЄ як посередник та Росія як держава, яка тимчасово окупувала частину нашої території.

Дослівно: "Завдання, які маємо на переговорах від Президента України Володимира Зеленського, побудовані на розумінні того, що Росія повністю контролює тимчасово окуповані території України, а отже має вирішальний вплив на все, що там відбувається..

Жодного разу у нашій роботі як української делегації у Тристоронній контактній групі ми не чули сумнівних заяв від пана Фокіна й не бачили жодних неприємних дипломатичних несподіванок.

Вважаємо дивним, що пан Фокін, роблячи такі заяви, не врахував, що його сприйматимуть не просто як громадянина, який висловлює свою точку зору, а як члена української делегації, який представляє державу. Тим більше, розмова відбувалась у Верховній Раді України. Очікуємо, що заяви пана Фокіна отримають належну оцінку".

Що було раніше: На засіданні 29 вересня комітет заслухав першого заступника голови делегації України у ТКГ Вітольда Фокіна.

Він заявив, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією. За його словами на сході України проти ЗСУ воюють бойовики і найманці з 30 країн світу. 

Фокіна запросили на засідання комітету через заяву, яку він зробив 29 серпня про амністію та особливий статус Донбасу. Він не змінив своєї думки і досі вважає, що на Донбасі потрібно провести місцеві вибори, оголосити загальну амністію, бо вона "деморалізує противника".  

За результатами засідання комітет вирішив звернутися до президента Володимира Зеленського і рекомендувати звільнити Фокіна.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав Фокіна мерзотником та закликав відправити "знову на пенсію".

Передісторія:

  • 18 серпня президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.
  • Пізніше його онука Марія Фокіна заявила, що познайомила дідуся із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи у Мінську. 
  • Фокін заявляв, що без оголошення "загальної амністії" складно буде розраховувати на встановлення повноцінного миру на Донбасі, проте це не означає прощення для тих, хто вбивав і здійснював насильство.
  • Також Фокін вважає, що на непідконтрольній території Донбасу можна сформувати міжнародний тимчасовий урядООН для проведення там місцевих виборів.
  • Заяви Фокіна щодо амністії і особливого статусу критикували в Кабміні і Офісі президента

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіявійнаокупаціяПутінТКГ
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