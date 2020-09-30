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Украинская делегация в ТКГ ответила на заявление Фокина

Среда, 30 сентября 2020, 01:44
Украинская делегация в ТКГ ответила на заявление Фокина

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе отреагировала на резонансные заявления заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина по войне на Донбассе и по Крыму.

Источник: официальное заявление украинской делегации в ТКГ, сообщает "Укринформа"

Дословно: "Господин Фокин как и любой человек имеет право на собственную позицию, какой бы странной она не казалась. Но мы вместе как делегация Украины в переговорах в ТКГ должны придерживаться исключительно официальной позиции нашего государства даже тогда, когда не участвуем в переговорах. Тем более, что в вопросах о временном оккупацию Крыма и войну на Донбассе придерживаться официальной позиции очень легко, поскольку официальная позиция Украины полностью совпадает с правдой о войне ".

Детали: В ТКГ отметили, что войну на территорию Украины принесла Россия и ее граждане. Именно поэтому, например, переговоры с нашим участием происходят в трехстороннем формате - Украина, ОБСЕ как посредник и Россия как государство, временно оккупировала часть нашей территории.

Дословно: "Задачи, которые имеем в переговорах от Президента Украины Владимира Зеленского, построенные на понимании того, что Россия полностью контролирует временно оккупированных территориях Украины, а следовательно имеет решающее влияние на все, что там происходит ..

Ни разу в нашей работе как украинской делегации в Трехсторонний контактной группе мы не слышали сомнительных заявлений от господина Фокина и не видели никаких неприятных дипломатических неожиданностей.

Считаем странным, что господин Фокин, делая такие заявления, не учел, что его будут воспринимать не просто как гражданина, высказывает свою точку зрения, а как члена украинской делегации, представляющий государство. Тем более, разговор происходил в Верховной Раде Украины. Ожидаем, что заявления господина Фокина получат надлежащую оценку".

Что было раньше: На заседании 29 сентября комитет заслушал первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина.

Он заявил, что не видит никакого подтверждения тому, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. По его словам, на востоке Украины против ВСУ воюют боевики и наемники из 30 стран мира.

Фокина пригласили на заседание комитета из-за заявления, которое он сделал 29 августа об амнистии и особом статусе Донбасса. Он не изменил своего мнения и до сих пор считает, что на Донбассе нужно провести местные выборы, объявить всеобщую амнистию, потому что она "деморализует противника".

По результатам заседания комитет решил обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и рекомендовать уволить Фокина.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал Фокина мерзавцем и призвал отправить "снова на пенсию".

Предыстория:

  • 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.
  • Позже его внучка Мария Фокина заявила, что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастнак решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.
  • Фокин заявлял, что без объявления "всеобщей амнистии" сложно будет рассчитывать на установление полноценного мира на Донбассе, однако это не означает прощения для тех, кто убивал и совершал насилие.
  • Также Фокин считает, что на неподконтрольной территории Донбасса можно сформировать международный временное правительствоООН для проведения там местных выборов.
  • Заявления Фокина относительно амнистии и особого статуса критиковали в Кабмине и Офисе президента.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиявойнаоккупацияПутинТКГ
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