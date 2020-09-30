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Головні новини вівторка і ночі: висловлювання Фокіна, коронавірус в Раді

Середа, 30 вересня 2020, 08:00

Фокін заявив, що не бачить війни між Україною і Росією на Донбасі, Порошенко і Рудик захворіли на Covid-19, — актуальні новини 29 вересня.

Про висловлювання Фокіна

Заступник глави української делегації в ТКГ в Мінську Вітольд Фокін заявив, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією.

Комітет Верховної Ради вирішив звернутися до Володимира Зеленського і рекомендувати звільнити першого заступника голови делегації України у ТКГ Вітольда Фокіна.

Про коронавірус в Раді

П'ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на Covid.

Глава партії "Голос" Кіра Рудик захворіла на коронавірус COVID-19.

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Теми: ТКГ


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