Головні новини вівторка і ночі: висловлювання Фокіна, коронавірус в Раді
Фокін заявив, що не бачить війни між Україною і Росією на Донбасі, Порошенко і Рудик захворіли на Covid-19, — актуальні новини 29 вересня.
Про висловлювання Фокіна
Заступник глави української делегації в ТКГ в Мінську Вітольд Фокін заявив, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією.
Комітет Верховної Ради вирішив звернутися до Володимира Зеленського і рекомендувати звільнити першого заступника голови делегації України у ТКГ Вітольда Фокіна.
Про коронавірус в Раді
П'ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на Covid.
Глава партії "Голос" Кіра Рудик захворіла на коронавірус COVID-19.
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