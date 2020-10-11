Головні новини суботи і ночі: "перемир’я" у Карабаху, антирекорди COVID-19

Від коронавірусу за добу померла рекорда кількість українців, у Нагірному Карабаху не вдалось дотриматись перемир’я – новини, які були актуальні 10 жовтня.

Про коронавірус

За минулу добу, 9 жовтня, в Україні виявили 5 728 випадків коронавірусу, 108 людей померло, 1920 – одужало.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за минулу добу встановлено два антирекорди – за кількістю летальних випадків та за кількістю госпіталізацій.

За числом підтверджених випадків коронавірусу 9 жовтня Україна посіла 10 місце серед інших країн світу.

Про Нагірний Карабах

Результатом тривалих перемовин Вірменії та Азербайджану стала домовленість про перемир’я, яке вступає в силу з 12:00 10 жовтня.

Проте Вірменія звинуватила Азербайджан у порушенні перемир'я і нанесенні удару по Еріцванку і Арцваніку. Арзербайджан також звинуватив Вірменію в обстрілі.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що на території його країни знаходяться турецькі винищувачі F-16, але участь у боях не беруть.

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