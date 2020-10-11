Главные новости субботы и ночи: "перемирие" в Карабахе, антирекорды COVID-19

От коронавируса за сутки умерло рекорда количество украинцев, в Нагорном Карабахе не удалось соблюсти перемирие – новости, которые были актуальны 10 октября.

О коронавирусе

За минувшие сутки, 9 октября, в Украине обнаружили 5728 случаев коронавируса, 108 человек умерло, 1920 – выздоровело.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за минувшие сутки установлены два антирекорда – по количеству летальных исходов и по количеству госпитализаций.

По числу подтвержденных случаев коронавируса 9 октября Украина заняла 10 место среди других стран мира.

О Нагорном Карабахе

Результатом длительных переговоров Армении и Азербайджана стали договоренность о перемирии, которое вступает в силу с 12:00 10 октября.

Однако Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия и нанесении удара по Ерицванку и Арцванику. Арзербайджан также обвинил Армению в обстрелах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что на территории его страны находятся турецкие истребители F-16, но в боях не участвуют.

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