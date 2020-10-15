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Головні новини середи і ночі: питання для опитування, Марш захисників

Четвер, 15 жовтня 2020, 08:00
Головні новини середи і ночі: питання для опитування, Марш захисників
Фото: Дмитро Ларін

Зеленський назвав перше питання опитування, у Києві відбувся марш до Дня захисника України – новини, які були актуальні 14 жовтня.

Про опитування

Президент Володимир Зеленський оголосив перше з 5 питань, які він має намір винести на опитування 25 жовтня – про довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах. 

Офіс президента закликає українців, які щиро зацікавлені у викоріненні корупції, під час загальнонаціонального опитування 25 жовтня дати відповідь на питання про довічне ув'язнення за корупційні злочини, щоб корупціонери зрозуміли, що шансів у них вже ніколи не буде.

Голова ВР Дмитро Разумков заявляє, що додаткових коштів для проведення в день місцевих виборів опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, не передбачено.

Про Марш захисників 

У Києві відбувся Марш захисників. Серед організаторів заходу — партії "Свобода", "Нацкорпус" та "Правий Сектор", а також низка ветеранських організацій.  

Колона учасників маршу на честь Дня захисників України у Києві прийшла на вулицю Банкову до будівлі Офісу президента. Громадяни вимагали ухвалити закон про колабораціоністів.

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Про інші важливі новини 

За минулу добу, 13 жовтня, в Україні зафіксовано 5 590 випадків коронавірусу, 107 хворих померли і 2 137 осіб одужало. 

Доктор філологічних наук, професор і мовознавець Олександр Пономарів помер на 85-му році життя.

59% українців готові у разі необхідності відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках, 85% опитаних вважають себе патріотами.

На сайті Кабміну міністрів оприлюднено постанову про продовження карантину в Україні до кінця року. У ній, зокрема, уряд рекомендує встановити шкільні канікули до кінця жовтня, а закладам профтехосвіти та вищим навчальним закладам перейти на дистанційне навчання.

У МЗС Білорусі вручили ноту послу України Ігорю Кизиму через указ Володимира Зеленського про залучення білоруських ІТ-фахівців.

Протягом минулої доби, 13 жовтня, рекордна кількість заражень коронавірусом від початку пандемії була зафіксована в Італії та Австрії. А в Бельгії не виключають перевантаження відділень інтенсивної терапії в лікарнях й кажуть про різке зростання смертності від Covid-19.

У довгостроковій перспективі в Україні має бути вибудована така система, щоб кожен громадянин міг у разі потреби захистити свій дім і свою країну, а також надати першу медичну допомогу, після цього держава зможе повністю відмовитися від призову на строкову службу.

Українська правда

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