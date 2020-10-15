Головні новини середи і ночі: питання для опитування, Марш захисників

Зеленський назвав перше питання опитування, у Києві відбувся марш до Дня захисника України – новини, які були актуальні 14 жовтня.

Про опитування

Президент Володимир Зеленський оголосив перше з 5 питань, які він має намір винести на опитування 25 жовтня – про довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

Офіс президента закликає українців, які щиро зацікавлені у викоріненні корупції, під час загальнонаціонального опитування 25 жовтня дати відповідь на питання про довічне ув'язнення за корупційні злочини, щоб корупціонери зрозуміли, що шансів у них вже ніколи не буде.

Голова ВР Дмитро Разумков заявляє, що додаткових коштів для проведення в день місцевих виборів опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, не передбачено.

Про Марш захисників

У Києві відбувся Марш захисників. Серед організаторів заходу — партії "Свобода", "Нацкорпус" та "Правий Сектор", а також низка ветеранських організацій.

Колона учасників маршу на честь Дня захисників України у Києві прийшла на вулицю Банкову до будівлі Офісу президента. Громадяни вимагали ухвалити закон про колабораціоністів.

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