Главные новости среды и ночи: вопросы для опроса, Марш защитников

Зеленский назвал первый вопрос опроса, в Киеве состоялся марш ко Дню защитника Украины – новости, которые были актуальны 14 октября.

Об опросе

Президент Владимир Зеленский объявил первый из 5 вопросов, которые он намерен вынести на опрос 25 октября – о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных масштабах.

Офис президента призывает украинцев, которые искренне заинтересованы в искоренении коррупции, во время общенационального опроса 25 октября дать ответ на вопрос о пожизненном заключении за коррупционные преступления, чтобы коррупционеры поняли, что шансов у них уже никогда не будет.

Председатель ВР Дмитрий Разумков заявляет, что дополнительных средств для проведения в день местных выборов опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, не предусмотрено.

О Марше

В Киев состоялся Марш защитников. Среди организаторов мероприятия – партии "Свобода", "Нацкорпус" и "Правый Сектор", а также ряд ветеранских организаций.

Колонна участников марша в честь Дня защитников Украины в Киеве пришла на улицу Банковую к зданию Офиса президента. Граждане требовали принять закон о коллаборационистах.

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