Головні новини неділі і ночі: летальність від COVID-19, захоплення військової частини Вірменії

Найбільше смертей від коронавірусу приходиться на українців старше 65 років, Азербайджан заявив про захоплення військової частини Вірменії – новини, які були актуальні 18 жовтня.

Про летальність від коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов констатував, що 75,7% із загальної кількості летальних випадків припадає на хворих коронавірусом людей віком понад 65 років.

Про Нагірний Карабах

В ході бойової операції азербайджанської армії на Фізулінському напрямку була захоплена військова частина збройних сил Вірменії.

Вірменія визнає незалежність Нагірного Карабаху, якщо стане зрозуміло, що Азербайджан не буде йти шляхом переговорів.

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Про інші важливі новини

Протягом суботи, 17 жовтня, в Україні зафіксували ще 5231 випадок COVID-19, при цьому 90 заражених померли.

Ексчемпіон світу за версіями WBC, WBA Super і WBO українець Василь Ломаченко дав коментар після своєї несподіваної поразки новоспеченому абсолютному чемпіонові світу в легкій вазі Теофімо Лопесу.

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що український банківський сектор продемонстрував високу стійкість в умовах пандемії COVID-19.

У суботу, 17 жовтня, в селищі Великодолинське Одеської області троє невідомих напали на головного редактора місцевого видання Романа Варшанідзе, коли той знімав репортаж про прийдешні вибори.

У cтолиці Чехії відкрили перший готель, який прийматиме тільки хворих на коронавірус.

У черговій акції протесту "Партизанський марш" у Мінську в неділю взяли участь десятки тисяч людей, відбулись затримання.

У Франції тисячі людей вийшли на вулиці, щоб вшанувати пам’ять вчителя історії Самюеля Паті, вбитого за те, що він показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.

У п'ятницю ввечері у Слов'янську Донецької області скоєно напад на кандидата на посаду міського голови міста від ОПЗЖ Павла Придворова.

У місті Берислав на Херсонщині невідомі зайшли до квартири кандидата в депутати облради від ОПЗЖ, де відбувалося засідання партії, облили зеленкою його та ще трьох кандидатів у депутати районних і міських рад та викрали ноутбук.

Норвезький депутат від християнсько-демократичної партії Гейр Тоскедал висунув на здобуття Нобелівської премії миру 2021 року білоруських опозиціонерок Світлану Тихановську, Марію Колесникову і Вероніку Цепкало.