Главные новости воскресенья и ночи: летальность от COVID-19, захват воинской части Армении

Больше всего смертей от коронавируса приходится на украинцев старше 65 лет, Азербайджан заявил о захвате военной части Армении – новости, которые были актуальны 18 октября.

О летальности коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что 75,7% из общего количества летальных исходов приходится на больных коронавирусом людей старше 65 лет.

О Нагорном Карабахе

В ходе боевой операции азербайджанской армии на Физулинском направлении была захвачена воинская часть вооруженных сил Армении.

Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если станет ясно, что Азербайджан не будет идти путем переговоров.

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О других важных новостях

В течение субботы, 17 октября, в Украине зафиксировали еще 5231 случай COVID-19,при этом 90 зараженных умерли.

Экс-чемпион мира по версиям WBC, WBA Super и WBO украинец Василий Ломаченко дал комментарий после своего неожиданного поражения новоиспеченному абсолютному чемпиону мира в легком весе Теофимо Лопесу.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что украинский банковский сектор продемонстрировал высокую устойчивость в условиях пандемии COVID-19.

В субботу, 17 октября, в поселке Великодолинское Одесской области трое неизвестных напали на главного редактора местного издания Романа Варшанидзе, когда тот снимал репортаж о предстоящих выборах.

В столице Чехии открыли первый отель, который будет принимать только больных коронавирусом.

В очередной акции протеста "Партизанский марш" в Минске в воскресенье взяли участие десятки тысяч людей, произошли задержания.

Во Франции тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память учителя истории Самюэля Пати, убитого за то, что показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

В пятницу вечером в Славянске Донецкой области совершено нападение на кандидата на должность городского головы города от ОПЗЖ Павла Придворова.

В городе Берислав Херсонской неизвестные зашли в квартиру кандидата в депутаты облсовета от ОПЗЖ, где проходило заседание партии, облили зеленкой его и еще трех кандидатов в депутаты районных и городских советов и похитили ноутбук.

Норвежский депутат от христианско-демократической партии Гейр Тоскедал выдвинул на соискание Нобелевской премии мира 2021 года белорусских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало.