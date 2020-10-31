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Головні новини п’ятниці і ночі: подальша доля суддів КС, заяви голови КС

Субота, 31 жовтня 2020, 08:00

Щодо суддів КС відкрили кримінальну справу, Глава КС хоче зустрічі із Зеленським, — актуальні новини 30 жовтня.

Про подальшу долю суддів КС

Опозиційні фракції "Європейської солідарності", "Батьківщини" та "Голосу" вважають поданий президентом законопроєкт щодо припинення повноважень всіх суддів КС неконституційним, безправ’ям та спробою узурпувати владу. 

А голова Конституційного Суду Олександр Тупицький назвав законопроєкт президента таким, що має ознаки конституційного перевороту.

Водночас в єдиний реєстр судових розслідувань внесено кримінальне провадження щодо "захоплення державної влади суддями Конституційного Суду". 

Суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко заявив, що з Офісу президента на нього тиснули 7 жовтня - і 8 жовтня він написав заяву про відставку, але її ще не розглянули. 

Про заяви голови КС

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький прокоментував інформацію про незадекларовану ним землю в окупованому Росією Криму, заявивши, що готовий нести відповідальність за допущені помилки.

Крім того, Тупицький хоче зустрітися з президентом Володимиром Зеленським задля врегулювання конституційної кризи в країні. Водночас прессекретар глави держави Юлія Мендель каже, що ромова Зеленського з Тупицьким була.

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Українська правда


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