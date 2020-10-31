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Главные новости пятницы и ночи: дальнейшая судьба судей КС, заявления главы КС

Суббота, 31 октября 2020, 07:00

Против судей КС возбудили уголовное дело, Глава КС хочет встречи с Зеленским, — актуальные новости 30 октября.

О дальнейшей судьбе судей КС

Под Конституционным Судом проходит акция протеста против решения судей о неконституционности ключевых антикоррупционных норм.

Оппозиционные фракции "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" считают поданный президентом законопроект относительно прекращения полномочий всех судей КС неконституционным, бесправием и попыткой узурпировать власть. 

А председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий назвал законопроект президента таким, что имеет признаки конституционного переворота.

В то же время в единый реестр судебных расследований внесено уголовное производство относительно "захвата государственной власти судьями Конституционного Суда".

Судья Конституционного Суда Игорь Слиденко заявил, что из Офиса президента на него давили 7 октября - и 8 октября он написал заявление об отставке, но его еще не рассмотрели.

О заявлениях главы КС 

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий прокомментировал информацию о незадекларированной им земле в оккупированном Россией Крыму, заявив, что готов нести ответственность за допущенные ошибки.

Помимо этого, Тупицкий хочет встретиться с президентом Владимиром Зеленским для урегулирования конституционного кризиса в стране. В то же время пресс-секретар главы государства Юлия Мендель говорит, что разговор Зеленского с Тупицкого был.

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Украинская правда
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