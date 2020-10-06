Вірменія заявляє про масштабний наступ Азербайджану на півдні Карабаху

Представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян заявив, що Азербайджан 6 жовтня розпочав широкомасштабний наступ на півдні Карабаху, кинувши в бій резервні сили і велику кількість військової техніки.

Джерело: Вірменське інформаційно-аналітичне агентство NEWS.am з посиланням на пост Ованнісяна в Facebook, Міноборони Азербайджану за результатами спеціальної службової наради 6 жовтня

Пряма мова: "Ласкаво просимо в пекло. Згідно з відомостями Армії оборони Карабаху, близько полудня Збройні сили Азербайджану почали широкомасштабний наступ на південному напрямку лінії зіткнення ЗС Арцаха і Азербайджану, кинувши на поле бою резервні сили і велику кількість військової техніки, включаючи танки і артилерію".

Деталі: Ованнесян додав, що противник також ігнорує безпеку території Ісламської Республіки Іран.

За словами представника Міноборони Вірменії, "методично і тривало знищується велика кількість можливостей противника".

У свою чергу Міноборони Азербайджану попередило, що в разі застосування з вірменської сторони комплексів "Іскандер", вони даватимуть "адекватну відповідь".

Дослівно Міноборони Азербайджану: "Міністр наказав азербайджанській армії спланувати дії щодо нанесення ударів по військово-стратегічній інфраструктурі на території противника із застосуванням наявних в арсеналі видів озброєнь, які мають велику руйнівну силу".

Деталі: Відзначається, що на нараді проаналізували поточну ситуацію у "контрнаступальній операції, яка проводиться", і дали вказівку "продовжити планомірне, цілеспрямоване і послідовне знищення сил противника".

Міністр оборони Азербайджану також доручив військам "вжити життєвоважливих і необхідних заходів на звільнених територіях".

Що було раніше: Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що армія країни взяла під контроль три села в Джебраїльському районі і низку стратегічних висот на лінії зіткнення в Карабасі.

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