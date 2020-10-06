Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вірменія заявляє про масштабний наступ Азербайджану на півдні Карабаху

Вівторок, 6 жовтня 2020, 16:11
Вірменія заявляє про масштабний наступ Азербайджану на півдні Карабаху
Фото news.am

Представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян заявив, що Азербайджан 6 жовтня розпочав широкомасштабний наступ на півдні Карабаху, кинувши в бій резервні сили і велику кількість військової техніки.

Джерело: Вірменське інформаційно-аналітичне агентство NEWS.am з посиланням на пост Ованнісяна в Facebook, Міноборони Азербайджану за результатами спеціальної службової наради 6 жовтня

Пряма мова: "Ласкаво просимо в пекло. Згідно з відомостями Армії оборони Карабаху, близько полудня Збройні сили Азербайджану почали широкомасштабний наступ на південному напрямку лінії зіткнення ЗС Арцаха і Азербайджану, кинувши на поле бою резервні сили і велику кількість військової техніки, включаючи танки і артилерію".

Деталі: Ованнесян додав, що противник також ігнорує безпеку території Ісламської Республіки Іран.

За словами представника Міноборони Вірменії, "методично і тривало знищується велика кількість можливостей противника".

У свою чергу Міноборони Азербайджану попередило, що в разі застосування з вірменської сторони комплексів "Іскандер", вони даватимуть "адекватну відповідь".

Дослівно Міноборони Азербайджану: "Міністр наказав азербайджанській армії спланувати дії щодо нанесення ударів по військово-стратегічній інфраструктурі на території противника із застосуванням наявних в арсеналі видів озброєнь, які мають велику руйнівну силу".

Деталі: Відзначається, що на нараді проаналізували поточну ситуацію у "контрнаступальній операції, яка проводиться", і дали вказівку "продовжити планомірне, цілеспрямоване і послідовне знищення сил противника".

Міністр оборони Азербайджану також доручив військам "вжити життєвоважливих і необхідних заходів на звільнених територіях".

Що було раніше: Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що армія країни взяла під контроль три села в Джебраїльському районі і низку стратегічних висот на лінії зіткнення в Карабасі.

Передісторія:

  • З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.
  • Азербайджан заявив про обстріл міста Гянджі, другого за розмірами в країні, вчинений з території Вірменії, але в Єревані це спростовували. Про здійснення обстрілу заявляв Нагірний Карабах.
  • Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що втрати армії Вірменії в Нагірному Карабаху з моменту поновлення конфлікту складають до 2300 убитими і пораненими. Вірменія цю інформацію заперечила.
  • У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабасі, закликали до негайного припинення вогню, зокрема, у гуманітарних цілях – аби забрати тіла загиблих.

Теми: ВірменіяАзербайджанНагірний Карабах
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Вірменія
Вірменська церква в Україні засудила "благословення" на війну вірмен у Росії
У Москві в присутності організатора "тітушок" благословили на війну вірменський батальйон
Прем'єр Вірменії заявив Путіну про бажання обговорити роботу миротворців РФ у Карабаху
Останні новини
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
Усі новини...
Реклама: