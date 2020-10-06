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Вірменія заявляє про масштабний наступ Азербайджану на півдні Карабаху

Вівторок, 6 жовтня 2020, 16:11

Представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян заявив, що Азербайджан 6 жовтня розпочав широкомасштабний наступ на півдні Карабаху, кинувши в бій резервні сили і велику кількість військової техніки.

Джерело: Вірменське інформаційно-аналітичне агентство NEWS.am з посиланням на пост Ованнісяна в Facebook

Пряма мова: "Ласкаво просимо в пекло. Згідно з відомостями Армії оборони Карабаху, близько полудня Збройні сили Азербайджану почали широкомасштабний наступ на південному напрямку лінії зіткнення ЗС Арцаха і Азербайджану, кинувши на поле бою резервні сили і велику кількість військової техніки, включаючи танки і артилерію".

Деталі: Ованнесян додав, що противник також ігнорує безпеку території Ісламської Республіки Іран.

За словами представника Міноборони Вірменії, "методично і тривало знищується велика кількість можливостей противника".

Теми: ВірменіяАзербайджан


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