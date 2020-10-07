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Конфлікт в Нагірному Карабаху: МАУ скасувала всі рейси до столиці Вірменії

Середа, 7 жовтня 2020, 15:36
Конфлікт в Нагірному Карабаху: МАУ скасувала всі рейси до столиці Вірменії

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" через загострення конфлікту в Нагірному Карабасі скасувала всі рейси до Єревану до кінця жовтня 2020 року.

Джерело: пресслужба МАУ

Дослівно: "Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" прийняла рішення про скасування рейсів в Єреван до 31 жовтня 2020 року. Відповідний крок обумовлений високим ступенем ризиків для безпеки польотів в зоні Вірмено-Азербайджанського конфлікту.

Дане рішення синхронізується з позицією Державної авіаційної служби України про існування високого рівня ризиків на невизначений термін".

Деталі: В авіакомпанії зазначають, що стежать за ситуацією і приймуть рішення про відновлення рейсів в кінці жовтня.

МАУ розраховує відновити рейси до Вірменії після стабілізації ситуації.

Повідомляється, що визначальним фактором буде підтвердження високого рівня безпеки польотів в даному регіоні.

Пасажирам, які вже придбали квитки на рейси до Єревану, обіцяють надати необхідну підтримку.

Знати більше: Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані. Все, що відомо

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Що було раніше: 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран – Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).

11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.

Передісторія:

  • З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.
  • Азербайджан заявив про обстріл міста Гянджі, другого за розмірами в країні, вчинений з території Вірменії, але в Єревані це спростовували. Про здійснення обстрілу заявляв Нагірний Карабах.
  • Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що втрати армії Вірменії в Нагірному Карабаху з моменту поновлення конфлікту складають до 2300 убитими і пораненими. Вірменія цю інформацію заперечила.
  • У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабасі, закликали до негайного припинення вогню, зокрема, у гуманітарних цілях – аби забрати тіла загиблих.

Українська правда
Теми: Нагірний КарабахавіаУкраїнакатастрофа МАУ в Ірані
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