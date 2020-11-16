Рада відкладе розгляд законів щодо кризи із КСУ
Верховна Рада на цьому пленарному тижні не буде розглядати жоден із законопроєктів щодо виходу із кризи навколо Конституційного суду.
Джерело: співрозмовники "Української правди" в різних фракціях парламенту.
Деталі: В оприлюдненому в понеділок після погоджувальної ради в парламенті порядку денному немає жодного із законів, які б стосувались вирішення кризи зі скасуванням незаконного збагачення та загалом ситуації навколо КСУ.
За даними УП, ні президентський закон про розпуск Конституційного суду, ні законопроєкт спікера Дмитра Разумкова щодо відновлення норм про незаконне збагачення на цьому пленарному тижні розглядати не планують.
"У "слуг" всередині конфлікт. Голосів за закон Зеленського немає, а Офіс робить усе, щоб закон Разумкова також не голосували. Всі вихідні лідери СН обдзвонювали інші фракції і пропонували взагалі не проводити засідання, бо, мовляв, Разумков і Стефанчук хворі", - розповів УП один із співрозмовників в опозиційних фракціях.
Однак, проти скасування сесійного тижня категорично проти була віцеспікер Олена Кондратюк, яка врешті провела погоджувальну раду і вестиме пленарне засідання у вівторок.
Засідання у вівторок буде єдиним на цьому тижні.
Таку ж інформацію оприлюднив депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. За його словами, від середи Рада може піти працювати в комітети.
Це означатиме, що вирішення конституційної кризи відкладається, мінімум, до наступного пленарного тижня, тобто до 1 грудня. Або заради нього доведеться скликати позачергове засідання.
"Поки не видно, щоб Офіс намагався вирішити кризу. Комунікації з Разумковим немає. І цього тижня в розгляд законів про КСУ заходити не будуть", - розповіло джерело, близьке до спікера Ради.
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Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного суду
Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК. Судді також запевнили, що рішення КС не вимагало закриття реєстру електронних декларацій.
- Президент Володимир Зеленський запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним", залишивши без правових наслідків, відновивши дію закону "Про запобігання корупції". Згодом він назвав найкращим виходом із конституційної кризи добровільну відставку суддів КС.
- Понад 100 депутатів на чолі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". У ньому не йдеться про звільнення суддів КС у непередбачений законодавством спосіб.
- Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента має ознаки конституційного перевороту, що Зеленський хоче створити "кнопочний суд".