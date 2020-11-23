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Новини 23 листопада: коронавірус і Зеленський, результати виборів

Понеділок, 23 листопада 2020, 20:34
Новини 23 листопада: коронавірус і Зеленський, результати виборів

Зеленський одужав від коронавірусу, Синютка привітав Садового з перемогою, — актуальні новини 23 листопада.

Про коронавірус і Зеленського

Президент Володимир Зеленський отримав негативний тест на COVID-19.

Разом з цим Зеленський радіє, що карантин дає результати й епідемію коронавірусу вдається стримувати.

Про результати виборів

Кандидат на посаду мера Львова від партії "Європейська солідарність" Олег Синютка привітав свого суперника у другому турі, чинного мера міста Андрія Садового з перемогою на виборах.

Чинний міський голова Дніпра Борис Філатов переміг у другому турі виборів мера. А мером Ужгорода також став чинний глава міста самовисуванець Богдан Андріїв.

Слов'янська ТВК оголосила результати виборів мера міста - переможцем став чинний глава міста представник "Опозиційного блоку" Вадим Лях. 

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