Новости 23 ноября: коронавирус и Зеленский, результаты выборов
Зеленский оправился от коронавируса, Синютка поздравил Садового с победой, — актуальные новости 23 ноября.
О коронавирусе и Зеленском
Президент Владимир Зеленский получил отрицательный тест на COVID-19.
Вместе с тем Зеленский радуется, что карантин дает результаты и эпидемию коронавируса удается сдерживать.
О результатах выборов
Кандидат на должность мэра Львова от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка поздравил своего соперника во втором туре, действующего мэра города Андрея Садового с победой на выборах.
Действующий мэр Днепра Борис Филатов победил во втором туре выборов мэра. А мэром Ужгорода также стал действующий глава города самовыдвиженец Богдан Андреев.
Славянская ТИК объявила результаты выборов мэра города - победителем стал действующий глава города представитель "Оппозиционного блока" Вадим Лях.
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