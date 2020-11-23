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Новости 23 ноября: коронавирус и Зеленский, результаты выборов

Понедельник, 23 ноября 2020, 20:34
Новости 23 ноября: коронавирус и Зеленский, результаты выборов

Зеленский оправился от коронавируса, Синютка поздравил Садового с победой, — актуальные новости 23 ноября.

О коронавирусе и Зеленском

Президент Владимир Зеленский получил отрицательный тест на COVID-19.

Вместе с тем Зеленский радуется, что карантин дает результаты и эпидемию коронавируса удается сдерживать.

О результатах выборов

Кандидат на должность мэра Львова от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка поздравил своего соперника во втором туре, действующего мэра города Андрея Садового с победой на выборах.

Действующий мэр Днепра Борис Филатов победил во втором туре выборов мэра. А мэром Ужгорода также  стал действующий глава города самовыдвиженец Богдан Андреев.

Славянская ТИК объявила результаты выборов мэра города - победителем стал действующий глава города представитель "Оппозиционного блока" Вадим Лях.

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