Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини четверга і ночі: Аваков і локдаун, нота протесту від Білорусі

П'ятниця, 27 листопада 2020, 07:00

Аваков виступає за повний локдаун на місяць, Білорусь вручила ноту протесту українському послу, — актуальні новини 26 листопада.

Про Авакова і локдаун

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що в Україні мають негайно ввести повний локдаун на 3-4 тижні з механізмом компенсацій для населення.

Водночас прессекретарка президента Юлія Мендель повідомляє, що Володимир Зеленський спільно з урядом повинні будуть ввести жорсткий локдаун у випадку погіршення епідемічної ситуації.

Про ноту протесту від Білорусі

МЗС Білорусі викликало посла України Ігоря Кизима через "антибілоруські акції" і протести біля дипломатичних будівель Білорусі в Україні.

Білорусь готується запровадити санкції проти низки офіційних осіб України через підтримку обмежень Євросоюзу щодо режиму самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Міністра охорони здоров’я Максима Степанова планують звільнити до кінця 2020 року.  

За жовтень держбюджет звели з дефіцитом у 30,4 мільярда гривень, загальний дефіцит - 112,2 мільярда.

Світовий банк виділить 100 мільйонів доларів Мінохорони здоров’я для закупівлі вакцин від COVID-19 та обладнання лікарень.

Кабмін на засіданні 26 листопада погодив проєкт держбюджету-2021 до другого читання у Верховній Раді.

Мер Києва Віталій Кличко видав невелику ілюстровану книжку своїх смішних цитат.

Депутати Європарламенту підтримали проєкт резолюції з приводу триваючого порушення прав людини в Білорусі, зокрема, вбивства Романа Бондаренка.

Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства відносини між владою та представниками великого бізнесу стануть виключно публічними. Тим часом високопосадовці продовжують проводити непублічні зустрічі з впливовими бізнесменами.

Служба безпеки виявила у Печерському районі столиці схованку з великою кількістю зброї, боєприпасів та вибухівки у будівлі президії Національної академії аграрних наук.

Адміністрація морських портів України приховала розлив нафтопродуктів у Чорному морі, ймовірно із судна "Аметист", від Державної екологічної інспекції. 

Президент США Дональд Трамп погодився залишити Білий дім, якщо Колегія виборників проголосує за його опонента від демократів на виборах Джо Байдена.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
Останні новини
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: