Главные новости четверга и ночи: Аваков и локдаун, нота протеста от Беларуси
Аваков выступает за полный локдаун на месяц, Беларусь вручила ноту протеста украинскому послу, — актуальные новости 26 ноября.
Об Авакове и локдауне
Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что в Украине должны немедленно ввести полный локдаун на 3-4 недели с механизмом компенсаций для населения.
В то же время пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщает, что Владимир Зеленский совместно с правительством должны будут ввести жесткий локдаун в случае ухудшения эпидемической ситуации.
О ноте протеста от Беларуси
МИД Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима из-за "антибелорусских акций" и протестов у дипломатических зданий Беларуси в Украине.
Беларусь готовится ввести санкции против ряда официальных лиц Украины за поддержку ограничений Евросоюза в отношении режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
О телеграм-канале Украинской правды
Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.
Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.
О других важных новостях
Министра здравоохранения Максима Степанова планируют уволить до конца 2020 года.
За октябрь госбюджет свели с дефицитом в 30,4 миллиарда гривен, общий дефицит - 112,2 миллиарда.
Всемирный банк выделит 100 миллионов долларов Минздраву для закупки вакцин и оборудования.
Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде.
Мэр Киева Виталий Кличко издал небольшую иллюстрированную книгу своих смешных цитат.
Депутаты Европарламента поддержали проект резолюции по поводу продолжающегося нарушения прав человека в Беларуси, в частности, убийства Романа Бондаренко.
Владимир Зеленский обещал, что при его президентстве отношения между властью и представителями крупного бизнеса станут исключительно публичными. Между тем чиновники продолжают проводить непубличные встречи с влиятельными бизнесменами.
Служба безопасности обнаружила в Печерском районе столицы тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки в здании президиума Национальной академии аграрных наук.
Администрация морских портов Украины скрыла разлив нефтепродуктов в Черном море, вероятно с судна "Аметист", от Государственной экологической инспекции.
Президент США Дональд Трамп согласился покинуть Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за его оппонента от демократов на выборах Джо Байдена.