Нардепи закликали 11 суддів КС скласти повноваження

Понад 150 народних депутатів просять 11 суддів Конституційного суду добровільно піти у відставку після підтримки рішення про неконституційність деяких норм щодо електронного декларування.

Джерело: заява різних політичних фракцій і груп, зачитана з трибуни Верховної Ради, джерела "Української правди", "Інтерфакс-Україна"

Дослівно заява: "Народні депутати України, які підписали цю заяву… закликають суддів Конституційного Суду України, які підтримали рішення Конституційного Суду України №13-р/2020 від 27 листопада 2020 року, скласти з себе повноваження судді Конституційного Суду України за власним бажанням або ж подати у відставку невідкладно!"

Деталі: Цей заклик звернено до таких суддів:

- Тупицького Олександра Миколайовича,

- Городовенка Віктора Валентиновича,

- Завгородньої Ірини Миколаївни,

- Касмініна Олександра Володимировича,

- Кривенка Віктора Васильовича,

- Литвинова Олександра Миколайовича,

- Мойсика Володимира Романовича,

- Саса Сергія Володимировича,

- Сліденка Ігоря Дмитровича,

- Філюка Петра Тодосьовича,

- Юровської Галини Валентинівни.

Раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила "Інтерфакс-Україна", що під заявою Верховної Ради до суддів Конституційного суду є "вже більше 150 підписів" і вона сподівається, що буде й 226 голосів, і "конституційна більшість".

У коментарі "Українській правді" вона сказала, що підписали заяву і нардепи "Слуги народу", і нардепи з фракцій "Голосу", "Європейської солідарності", групи "Довіра".

Джерела УП кажуть, що "слуги народу" не хочуть голосувати за законопроєкт президента Володимира Зеленського про розпуск КС, тому збирають підписи у всіх фракціях за таку заяву.

Народний депутат від партії "Голос" Андрій Осадчук повідомив, що "наразі 180+ підписів" є під зверненням парламентарів.

Заява, оприлюднена Андрієм Осадчуком. Аналогічний текст має УП

У кулуарах кажуть, що нібито 4 суддів КС готові добровільно піти з посад.

Водночас, співрозмовник "Інтерфакс-Україна" каже, що судді КС не планують подавати у відставку: "Підстав для відставки немає".

Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський 2 листопада назвав найкращим виходом із конституційної кризи в Україні добровільну відставку суддів Конституційного суду, хоча раніше запропонував парламенту розпустити КС і визнати його рішення від 27 жовтня нікчемним.

А понад 100 депутатів на чолі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". У ньому не йдеться про звільнення суддів КС у непередбачений законодавством спосіб.

Передісторія:

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