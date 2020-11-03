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Нардепи закликали 11 суддів КС скласти повноваження

Вівторок, 3 листопада 2020, 13:07

Понад 150 народних депутатів просять 11 суддів Конституційного суду добровільно піти у відставку після підтримки рішення про неконституційність деяких норм щодо електронного декларування. 

Джерело: заява різних політичних фракцій і груп, зачитана з трибуни Верховної Ради, джерела "Української правди", "Інтерфакс-Україна"  

Дослівно заява: "Народні депутати України, які підписали цю заяву… закликають суддів Конституційного Суду України, які підтримали рішення Конституційного Суду України №13-р/2020 від 27 листопада 2020 року, скласти з себе повноваження судді Конституційного Суду України за власним бажанням або ж подати у відставку невідкладно!"

Деталі: Цей заклик звернено до таких суддів: 

- Тупицького Олександра Миколайовича,

- Городовенка Віктора Валентиновича,

- Завгородньої Ірини Миколаївни,

- Касмініна Олександра Володимировича,

- Кривенка Віктора Васильовича,

- Литвинова Олександра Миколайовича,

- Мойсика Володимира Романовича,

- Саса Сергія Володимировича,

- Сліденка Ігоря Дмитровича,

- Філюка Петра Тодосьовича,

- Юровської Галини Валентинівни.

Раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила "Інтерфакс-Україна", що під заявою Верховної Ради до суддів Конституційного суду є "вже більше 150 підписів" і вона сподівається, що буде й 226 голосів, і "конституційна більшість".

У коментарі "Українській правді" вона сказала, що підписали заяву і нардепи "Слуги народу", і нардепи з фракцій "Голосу", "Європейської солідарності", групи "Довіра".

Джерела УП кажуть, що "слуги народу" не хочуть голосувати за законопроєкт президента Володимира Зеленського про розпуск КС, тому збирають підписи у всіх фракціях за таку заяву.

Народний депутат від партії "Голос" Андрій Осадчук повідомив, що "наразі 180+ підписів" є під зверненням парламентарів.

 

Заява, оприлюднена Андрієм Осадчуком. Аналогічний текст має УП 

 

У кулуарах кажуть, що нібито 4 суддів КС готові добровільно піти з посад.

Водночас, співрозмовник "Інтерфакс-Україна" каже, що судді КС не планують подавати у відставку: "Підстав для відставки немає".

Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський 2 листопада назвав найкращим виходом із конституційної кризи в Україні добровільну відставку суддів Конституційного суду, хоча раніше запропонував парламенту розпустити КС і визнати його рішення від 27 жовтня нікчемним.

А понад 100 депутатів на чолі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". У ньому не йдеться про звільнення суддів КС у непередбачений законодавством спосіб.

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, зокрема ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • НАЗК ввечері 28 жовтня закрило реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду, однак потім відкрило його на вимогу Кабінету міністрів
  • Президент Володимир Зеленський пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним", залишивши без правових наслідків, відновивши дію закону "Про запобігання корупції".
  • Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента має ознаки конституційного перевороту, що Зеленський хоче створити "кнопочний суд". Тупицький запевнив, що не збирається подавати у відставку на чиюсь вимогу.
  • Суддя-доповідач у справі про скасування відповідальності за незаконне збагачення посадовців Ігор Сліденко заявив, що з Офісу президента на нього тиснули 7 жовтня - і 8 жовтня він написав заяву про відставку. Він також запевнив, що не виконував замовлення Медведчука чи Коломойського, а до закону про НАЗК просто треба внести зміни.

Знати більше: Недоторкані. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного Суду

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Теми: КСВерховна Рада


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