Нардепи закликали 11 суддів КС скласти повноваження
Понад 150 народних депутатів просять 11 суддів Конституційного суду добровільно піти у відставку після підтримки рішення про неконституційність деяких норм щодо електронного декларування.
Джерело: заява різних політичних фракцій і груп, зачитана з трибуни Верховної Ради, джерела "Української правди", "Інтерфакс-Україна"
Дослівно заява: "Народні депутати України, які підписали цю заяву… закликають суддів Конституційного Суду України, які підтримали рішення Конституційного Суду України №13-р/2020 від 27 листопада 2020 року, скласти з себе повноваження судді Конституційного Суду України за власним бажанням або ж подати у відставку невідкладно!"
Деталі: Цей заклик звернено до таких суддів:
- Тупицького Олександра Миколайовича,
- Городовенка Віктора Валентиновича,
- Завгородньої Ірини Миколаївни,
- Касмініна Олександра Володимировича,
- Кривенка Віктора Васильовича,
- Литвинова Олександра Миколайовича,
- Мойсика Володимира Романовича,
- Саса Сергія Володимировича,
- Сліденка Ігоря Дмитровича,
- Філюка Петра Тодосьовича,
- Юровської Галини Валентинівни.
Раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила "Інтерфакс-Україна", що під заявою Верховної Ради до суддів Конституційного суду є "вже більше 150 підписів" і вона сподівається, що буде й 226 голосів, і "конституційна більшість".
У коментарі "Українській правді" вона сказала, що підписали заяву і нардепи "Слуги народу", і нардепи з фракцій "Голосу", "Європейської солідарності", групи "Довіра".
Джерела УП кажуть, що "слуги народу" не хочуть голосувати за законопроєкт президента Володимира Зеленського про розпуск КС, тому збирають підписи у всіх фракціях за таку заяву.
Народний депутат від партії "Голос" Андрій Осадчук повідомив, що "наразі 180+ підписів" є під зверненням парламентарів.
У кулуарах кажуть, що нібито 4 суддів КС готові добровільно піти з посад.
Водночас, співрозмовник "Інтерфакс-Україна" каже, що судді КС не планують подавати у відставку: "Підстав для відставки немає".
Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський 2 листопада назвав найкращим виходом із конституційної кризи в Україні добровільну відставку суддів Конституційного суду, хоча раніше запропонував парламенту розпустити КС і визнати його рішення від 27 жовтня нікчемним.
А понад 100 депутатів на чолі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". У ньому не йдеться про звільнення суддів КС у непередбачений законодавством спосіб.
Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, зокрема ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- НАЗК ввечері 28 жовтня закрило реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду, однак потім відкрило його на вимогу Кабінету міністрів.
- Президент Володимир Зеленський пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним", залишивши без правових наслідків, відновивши дію закону "Про запобігання корупції".
- Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента має ознаки конституційного перевороту, що Зеленський хоче створити "кнопочний суд". Тупицький запевнив, що не збирається подавати у відставку на чиюсь вимогу.
- Суддя-доповідач у справі про скасування відповідальності за незаконне збагачення посадовців Ігор Сліденко заявив, що з Офісу президента на нього тиснули 7 жовтня - і 8 жовтня він написав заяву про відставку. Він також запевнив, що не виконував замовлення Медведчука чи Коломойського, а до закону про НАЗК просто треба внести зміни.
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