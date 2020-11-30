Головні новини неділі і ночі: трагедія на Львівщині, "інтелектуальний локдаун"

У лікарні на Львівщині двоє пацієнтів з COVID-19 померли через відключення електрики у реанімації, Давид Арахамія оцінює ймовірність введення локдауну у 90% – актуальні новини 29 листопада.

Про трагедія на Львівщині

27 листопада у Жовкві на Львівщині через відсутність електропостачання у реанімації місцевої лікарні померло двоє людей, що були підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, коментуючи інцидент, заявив: "Будемо розбиратися та робити кадрові висновки, зокрема й на рівні райдержадміністрації".

У свою чергу голова ЛОДА Максим Козицький повідомив, що ініціює подання про звільнення голови Жовківської РДА, а перед Жовківською районною радою ініціює звільнення головного лікаря медичного закладу. Також департаментом охорони здоров’я ЛОДА розпочато службову перевірку щодо дій медичних працівників Жовківської ЦРЛ.

Про "інтелектуальний локдаун"

Очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оцінює ймовірність введення жорстких карантинних заходів на певний період для протидії поширенню коронавірусу у 90% і повідомив, що уряд готує "інтелектуальний локдаун".

Про протести у Мінську

У неділю, 29 листопада, Мінськ знов заполонила спецтехніка і силовики, які аби розігнати демонстрантів застосовували сльозогінний газ та світлошумові гранати.

Влада закривала центральні станції метро та блокувала ​​інтернет.

Затримані понад 400 осіб, серед яких, зокрема, журналісти.

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