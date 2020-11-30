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Главные новости воскресенья и ночи: трагедия на Львовщине, "интеллектуальный локдаун"

Понедельник, 30 ноября 2020, 07:00

В больнице на Львовщине двое пациентов с COVID-19 умерли из-за отключения электричества в реанимации, Давид Арахамия оценивает вероятность введения локдауна в 90% – актуальные новости 29 ноября.

О трагедии на Львовщине

27 ноября в Жовкве Львовской области из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы умерло два человека, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Полиция открыла уголовное производство.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, комментируя инцидент, заявил: "Будем разбираться и делать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации".

В свою очередь председатель ЛОГА Максим Козицкий сообщил, что инициирует представление об увольнении председателя Жовкивской РГА, а перед Жовкивским районным советом инициирует увольнение главного врача медицинского учреждения. Также департаментом здравоохранения ЛОГА начата служебная проверка в отношении действий медицинских работников Жовкивской ЦРБ.

Об "интеллектуальном локдауне"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оценил вероятность введения жестких карантинных ограничений на определенный период для противодействия распространению коронавируса в 90% и сообщил, что правительство готовит "интеллектуальный локдаун".

О протестах в Беларуси

В воскресенье, 29 ноября, Минск вновь заполонила спецтехника и силовики, которые чтобы разогнать демонстрантов применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Власть закрывала центральные станции метро и блокировала интернет

Задержаны более 400 человек, среди которых, в частности, журналисты.

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Темы: коронавирус
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