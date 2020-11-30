Главные новости воскресенья и ночи: трагедия на Львовщине, "интеллектуальный локдаун"
В больнице на Львовщине двое пациентов с COVID-19 умерли из-за отключения электричества в реанимации, Давид Арахамия оценивает вероятность введения локдауна в 90% – актуальные новости 29 ноября.
О трагедии на Львовщине
27 ноября в Жовкве Львовской области из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы умерло два человека, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Полиция открыла уголовное производство.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, комментируя инцидент, заявил: "Будем разбираться и делать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации".
В свою очередь председатель ЛОГА Максим Козицкий сообщил, что инициирует представление об увольнении председателя Жовкивской РГА, а перед Жовкивским районным советом инициирует увольнение главного врача медицинского учреждения. Также департаментом здравоохранения ЛОГА начата служебная проверка в отношении действий медицинских работников Жовкивской ЦРБ.
Об "интеллектуальном локдауне"
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оценил вероятность введения жестких карантинных ограничений на определенный период для противодействия распространению коронавируса в 90% и сообщил, что правительство готовит "интеллектуальный локдаун".
О протестах в Беларуси
В воскресенье, 29 ноября, Минск вновь заполонила спецтехника и силовики, которые чтобы разогнать демонстрантов применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Власть закрывала центральные станции метро и блокировала интернет
Задержаны более 400 человек, среди которых, в частности, журналисты.
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