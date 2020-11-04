Посол Британії про звільнення Марківа: Справедливість є
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс прокоментувала звільнення українського нацгвардійця Віталія Марків із італійської в’язниці, назвавши це рішення "справедливим".
Джерело: Мелінда Сіммонс у twitter
Пряма мова: "Вітаю новину про виправдання українського нацгвардійця Віталія Марківа в Італії. Вітання всім причетним до цього. Справедливість є і за неї варто боротись!".
I welcome the news of #Ukrainian National Guard Vitaliy Markiv’s acquittal in Italy. Congratulations to all people involved in making this happen. Justice is real and worth fighting for!
— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 3, 2020
Що передувало: Ввечері 3 листопада Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його. "Добро перемагає", – прокоментував рішення військовий.
Передісторія:
- 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира віддлення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у м. Слов'янськ у травні 2014 року.
- Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.
- Національна поліція в рамках розслідування провела низку слідчих дій та отримала докази невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та росіянина Андрія Миронова у 2014 році.