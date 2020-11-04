Посол Британії про звільнення Марківа: Справедливість є

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс прокоментувала звільнення українського нацгвардійця Віталія Марків із італійської в’язниці, назвавши це рішення "справедливим".

Джерело: Мелінда Сіммонс у twitter

Пряма мова: "Вітаю новину про виправдання українського нацгвардійця Віталія Марківа в Італії. Вітання всім причетним до цього. Справедливість є і за неї варто боротись!".

I welcome the news of #Ukrainian National Guard Vitaliy Markiv’s acquittal in Italy. Congratulations to all people involved in making this happen. Justice is real and worth fighting for! — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 3, 2020

Що передувало: Ввечері 3 листопада Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його. "Добро перемагає", – прокоментував рішення військовий.

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