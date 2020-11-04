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Посол Британії про звільнення Марківа: Справедливість є

Середа, 4 листопада 2020, 04:21

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс прокоментувала звільнення українського нацгвардійця Віталія Марків із італійської в’язниці, назвавши це рішення "справедливим".

Джерело: Мелінда Сіммонс у twitter

Пряма мова: "Вітаю новину про виправдання українського нацгвардійця Віталія Марківа в Італії. Вітання всім причетним до цього. Справедливість є і за неї варто боротись!".

Що передувало: Ввечері 3 листопада Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його. "Добро перемагає", – прокоментував рішення військовий. 

Передісторія:

  • 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира віддлення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у м. Слов'янськ у травні 2014 року.
  • Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.
  • Національна поліція в рамках розслідування провела низку слідчих дій та отримала докази невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та росіянина Андрія Миронова у 2014 році.

Українська правда
Теми: ІталіяНацгвардія


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