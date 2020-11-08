Головні новини суботи і ночі: перемога Байдена, різанина у Кривому Розі

Байдена назвали переможцем президентських виборів, у Кривому Розі чоловік на вулиці зарізав двох осіб та поранив ще вісьмох – новини, які були актуальні 7 листопада.

Про Байдена

Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав більше 270 голоси виборників, що означає перемогу на президентських виборах.

Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

Про трагедію у Кривому Розі

У суботу в Кривому Розі чоловік напав з ножем на перехожих. Двох людей він вбив, ще 8 осіб постраждали, зокрема, 8-річний хлопчик. Зловмисником виявився 29-річний місцевий мешканець. Вбити людей йому наказав "голос".

Президент Володимир Зеленський назвав трагедію абсолютним тероризмом.

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