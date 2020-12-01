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Новини 1 грудня: касові апарати для ФОПів, розслідування НАБУ щодо заступника Єрмака

Вівторок, 1 грудня 2020, 20:15
Новини 1 грудня: касові апарати для ФОПів, розслідування НАБУ щодо заступника Єрмака

Рада проголосувала за відтермінування обов’язкових касових апаратів для ФОПів, НАБУ розслідує справу стосовно заступника Єрмака, — актуальні новини 1 грудня.

Про касові апарати для ФОПів

Біля будівлі Верховної Ради відбулася акція підприємців, які виступають за відтермінування обов’язкового використання касових апаратів для фізосіб-підприємців.

Згодом Верховна Рада проголосувала за відтермінування до 1 січня 2022 року застосування обов’язкових касових апаратів для фізосіб-підприємців.

Учасники акції протесту перекрили народним депутатам вихід з Верховної Ради. Поліція частково відтіснила людей і зробила коридор для проходу нардепів. Сталася штовханина.

Про розслідування НАБУ щодо заступника Єрмака

Національне антикорупційне бюро розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

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