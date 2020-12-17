Зеленський розчарував українців, але залишився політиком року, стало відомо, скільки українців захворіли на COVID-19 повторно, — актуальні новини 16 грудня.

Про електоральні вподобання

Президент Володимир Зеленський став для більш як 40% українців Розчаруванням 2020 року, проте зберіг позицію Політика року.

За результатами опитувань центру Разумкова, рівень електоральної підтримки партії "Слуга народу" за рік знизився вдвічі з 36% до 17,5% серед усіх опитаних.

Рівень довіри до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова вперше перевищив довіру до президента Володимира Зеленського.

Про повторні захворювання на коронавірус

Станом на середину грудня в Україні 2161 людині повторно підтвердили захворювання на коронавірус.

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Про інші важливі новини

Верховна Рада відправила у відставку з посади міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.

Верховна Рада ухвалила закон, яким знімається вікове обмеження в 65 років для роботи на державній службі.

НАБУ у рамках справи "Роттердам+" опублікувало фрагмент перехопленої розмови (березень-квітень 2020) топ-менеджера ДТЕК та іноземної особи про жінку-кандидата на посаду глави Міненерго (згодом т.в.о. призначили Ольгу Буславець).

Кабінет міністрів погодив кандидатури Олександра Старуха та Андрія Бойчука на посади голів Запорізької та Івано-Франківської облдержадміністрацій.

Освітній комітет Верховної Ради не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на призначення міністром освіти і науки.

Спільнота Національного університету "Києво-Могилянська академія" виступає проти призначення на посаду Міністра освіти Сергія Шкарлета.

Парламент Молдови ухвалив закон про функціонування мов на території республіки, що визнає російську мову як мову міжнаціонального спілкування.

Вартість біткоїна у середу, 16 грудня, уперше в історії перетнула позначку в 20 тисяч доларів.

Капсула китайського зонда Chang'e 5 успішно повернулася на Землю зі зразками місячного грунту.

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів, що завершилося засідання ТКГ на рівні глав делегацій, на яке не прийшов росіянин Борис Гризлов, який вчора святкував день народження.