Главные новости среды и ночи: разочарование Зеленским, повторное заражение COVID

Зеленский разочаровал украинцев, но остался политиком года, Стало известно, сколько украинцев заболели на COVID-19 повторно, — актуальные новости 16 декабря.

Об электоральных предпочтениях

Президент Владимир Зеленский стал для более 40% украинцев Разочарованием 2020 года, однако сохранил позицию Политика года.

По результатам опросов центра Разумкова, уровень электоральной поддержки партии "Слуга народа" за год снизился вдвое с 36% до 17,5% среди всех опрошенных.

Уровень доверия к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову впервые превысил доверие к президенту Владимиру Зеленскому.

О повторных заболеваниях коронавирусом

По состоянию на средину декабря в Украине 2161 человеку повторно подтвердили заболевание на коронавирус.

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О других важных новостях

Верховная Рада отправила в отставку с должности министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

Верховная Рада приняла закон, которым снимается возрастное ограничение в 65 лет для работы на государственной службе.

НАБУ в рамках дела "Роттердам +" опубликовало фрагмент перехваченного разговора (март-апрель 2020) топ-менеджера ДТЭК и иностранного лица о женщине-кандидате на пост главы Минэнерго (позже вр.и.о. назначили Ольгу Буславец).

Кабинет министров согласовал кандидатуры Александра Старуха и Андрея Бойчука на должности председателей Запорожской и Ивано-Франковской облгосадминистраций.

Образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на назначение министром образования и науки.

Сообщество Национального университета "Киево-Могилянская академия" выступает против назначения на должность министра образования Сергея Шкарлета.

Стоимость биткоина в среду, 16 декабря, впервые в истории пересекла отметку в 20 тысяч долларов.

Парламент Молдовы принял закон о функционировании языков на территории республики, который определяет русский язык как язык межнационального общения.

Капсула китайского зонда Chang'e 5 успешно вернулась на Землю с образцами лунного грунта.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, что завершилось заседание ТКГ на уровне глав делегаций, на которое не пришел россиянин Борис Грызлов, вчера праздновавший день рождения.