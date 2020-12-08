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В Раді зареєстрували законопроєкт про відновлення роботи НАЗК

Вівторок, 8 грудня 2020, 10:02
В Раді зареєстрували законопроєкт про відновлення роботи НАЗК
Фото zib.com.ua

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №4470 про внесення змін до закону "Про запобігання корупції", який відновлює повноцінну роботу Національного агентства з запобігання корупції.

Джерело: сайт парламенту

Дослівно з пояснювальної записки: "Пропонується відновити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, у тому числі щодо суддів та суддів Конституційного суду, з встановленням окремих особливостей щодо порядку реалізації Національним агентством повноважень стосовно них, що спрямовані на забезпечення неухильного дотримання гарантій їхньої незалежності".

Деталі: Відзначається, що такий підхід враховуватиме скандальне рішення КС від 27 жовтня та дозволить зберегти ефективність та пропорційність інституційного механізму запобігання корупції.

Метою цього законопроєкту є забезпечення належного функціонування НАЗК.

Також передбачається, що буде відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відзначається, що у разі прийняття реалізація закону не потребуватиме додаткових витрат з бюджету.

Прогнозується, що прийняття закону сприятиме зниженню рівня корупції в Україні; відновить належну діяльність НАЗК; сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України у сфері запобігання та протидії корупції, подальшому втіленню європейських та євроатлантичних прагнень України, зміцненню авторитету України на міжнародній арені тощо.

Знати більше: Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті

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Передісторія: 

  • 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень НАЗК на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК. Судді також запевнили, що рішення КС не вимагало закриття реєстру електронних декларацій.
  • Президент Володимир Зеленський запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним", залишивши без правових наслідків, відновивши дію закону "Про запобігання корупції". 
  • 4 грудня Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування – за брехню про статки передбачили штраф і обмеження волі.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКВерховна РадазаконодавствоКС
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