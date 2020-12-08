В Раді зареєстрували законопроєкт про відновлення роботи НАЗК

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №4470 про внесення змін до закону "Про запобігання корупції", який відновлює повноцінну роботу Національного агентства з запобігання корупції.

Джерело: сайт парламенту

Дослівно з пояснювальної записки: "Пропонується відновити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, у тому числі щодо суддів та суддів Конституційного суду, з встановленням окремих особливостей щодо порядку реалізації Національним агентством повноважень стосовно них, що спрямовані на забезпечення неухильного дотримання гарантій їхньої незалежності".

Деталі: Відзначається, що такий підхід враховуватиме скандальне рішення КС від 27 жовтня та дозволить зберегти ефективність та пропорційність інституційного механізму запобігання корупції.

Метою цього законопроєкту є забезпечення належного функціонування НАЗК.

Також передбачається, що буде відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відзначається, що у разі прийняття реалізація закону не потребуватиме додаткових витрат з бюджету.

Прогнозується, що прийняття закону сприятиме зниженню рівня корупції в Україні; відновить належну діяльність НАЗК; сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України у сфері запобігання та протидії корупції, подальшому втіленню європейських та євроатлантичних прагнень України, зміцненню авторитету України на міжнародній арені тощо.

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