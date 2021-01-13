САП знову просить суд продовжити розслідування справи "плівок Вовка"

Прокурори САП та детективи НАБУ подали нове клопотання до Вищого антикорсуду про продовження строку розслідування кримінального провадження про створення злочинної організації і захоплення влади, де фігурує глава Окружного адмінсуду Павло Вовк.

Джерело: прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в коментарі "Українській правді", ВАКС

Деталі: У пресслужбі САП повідомили, що прокурори подали нове клопотання про продовження розслідування до 17 березня 2021 року.

Коли відбудеться засідання суду поки невідомо. Водночас, 17 січня закінчується термін на досудове розслідування.

6 січня суддя ВАКС повернув детективам клопотання про продовження строку досудового розслідування без розгляду.

Повідомляється, що рішення суд прийняв, тому що одному із підозрюваних скасували підозру за ст. 351-2 ККУ, а в клопотанні про продовження строку досудового розслідування зазначена стаття залишилась.

Аналогічна ситуація була ще з іншим підозрюваним – провадження за підозрою його у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 255 КК України закрито. Третій особі, повідомлення про підозру скасували, але його вказали в клопотанні як підозрюваного.

Детективи НАБУ просять продовжити строк досудового розслідування до 17 березня 2021 року, щоб провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Досудове розслідування цього кримінального провадження триває з 21 червня 2019 року.

Що було раніше: 6 січня суддя ВАКС Андрій Біцюк відмовився продовжувати розслідування кримінального провадження щодо створення злочинної організації і захоплення влади, у якому фігурує голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк.

А 5 січня Біцюк відмовився застосувати примусовий привід судді Вовка, який ігнорує засідання, до Антикорупційного суду.

Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

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