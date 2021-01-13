Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

САП знову просить суд продовжити розслідування справи "плівок Вовка"

Середа, 13 січня 2021, 11:05

Прокурори САП та детективи НАБУ подали нове клопотання до Вищого антикорсуду про продовження строку розслідування кримінального провадження про створення злочинної організації і захоплення влади, де фігурує глава Окружного адмінсуду Павло Вовк.

Джерело: прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в коментарі "Українській правді", ВАКС

Деталі: У пресслужбі САП повідомили, що прокурори подали нове клопотання про продовження розслідування до 17 березня 2021 року.

Коли відбудеться засідання суду поки невідомо. Водночас, 17 січня закінчується термін на досудове розслідування. 

6 січня суддя ВАКС повернув детективам клопотання про продовження строку досудового розслідування без розгляду.

Повідомляється, що рішення суд прийняв, тому що одному із підозрюваних скасували підозру за ст. 351-2 ККУ, а в клопотанні про продовження строку досудового розслідування зазначена стаття залишилась.

Аналогічна ситуація була ще з іншим підозрюваним – провадження за підозрою його у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 255 КК України закрито. Третій особі, повідомлення про підозру скасували, але його вказали в клопотанні як підозрюваного.

Детективи НАБУ просять продовжити строк досудового розслідування до 17 березня 2021 року, щоб провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Досудове розслідування цього кримінального провадження триває з 21 червня 2019 року.

Що було раніше: 6 січня суддя ВАКС Андрій Біцюк відмовився продовжувати розслідування кримінального провадження щодо створення злочинної організації і захоплення влади, у якому фігурує голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк.

А 5 січня Біцюк відмовився застосувати примусовий привід судді Вовка, який ігнорує засідання, до Антикорупційного суду.

Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

Передісторія:

  • 26 липня 2019 року стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва. Пізніше правоохоронці розповіли, що розслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень. За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
  • НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
  • У відповідь суд заявив про тиск. А голова суду Павло Вовк сказав, що опубліковані записи – брехня.
  • 30 липня 2019 року Вовка і ще трьох суддів викликали до ГПУ, щоб вручити підозри і допитати. ГПУ також викликала на допитуповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову та голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка, які фігурують на оприлюднених записах.
  • У листопаді 2019 року судді Шевченківського суду столиці відмовилися продовжити строки досудового розслідування у провадженні щодо так званих "плівок Вовка".

Альона Мазуренко, УП
Теми: Павло Вовк судОАСК


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID в Україні: знову більшає госпіталізацій і смертей

США готують нові санкції проти "Північного потоку-2" – ЗМІ

Пенс відмовився застосовувати проти Трампа поправку, яка б забрала в нього владу

У 2020 році кількість ДТП зросла майже на 8 тисяч

Новини 12 січня: зустріч Зеленського і Санду, вартість відпустки голови КС

УточненоСтепанов впевнений, що локдаун не можна зупиняти

Усі новини...
Павло Вовк
Суддя Вовк знову проігнорував суд: ВАКС переніс засідання
ВАКС пояснив, чому відмовився від примусового приводу судді Вовка
ВАКС відмовився продовжити розслідування справи "плівок Вовка" – ЦПК
Останні новини
12:00
"Укртранснафта" розкритикувала пропозицію Вітренка передати акції в Міненерго
11:49
Молдова почне вакцинацію в лютому, безкоштовно колотимуть препарат Pfizer
11:40
У Білорусі зник журналіст
11:27
ЗМІ РФ: газ Фірташа на $1,3 млрд опинився в заставі у росіян
11:18
Президента Вірменії госпіталізували у Лондоні після зараження новим штамом коронавірусу
11:17
Через сніг у кількох портах обмежені вантажні операції з зерном
11:05
САП знову просить суд продовжити розслідування справи "плівок Вовка"
11:04
Навальний заявив, що повертається в Росію
10:46
Курс валют на 13 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
10:40
відеоДеякі українські міста вночі засипало снігом 
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!