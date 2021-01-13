САП знову просить суд продовжити розслідування справи "плівок Вовка"
Прокурори САП та детективи НАБУ подали нове клопотання до Вищого антикорсуду про продовження строку розслідування кримінального провадження про створення злочинної організації і захоплення влади, де фігурує глава Окружного адмінсуду Павло Вовк.
Джерело: прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в коментарі "Українській правді", ВАКС
Деталі: У пресслужбі САП повідомили, що прокурори подали нове клопотання про продовження розслідування до 17 березня 2021 року.
Коли відбудеться засідання суду поки невідомо. Водночас, 17 січня закінчується термін на досудове розслідування.
6 січня суддя ВАКС повернув детективам клопотання про продовження строку досудового розслідування без розгляду.
Повідомляється, що рішення суд прийняв, тому що одному із підозрюваних скасували підозру за ст. 351-2 ККУ, а в клопотанні про продовження строку досудового розслідування зазначена стаття залишилась.
Аналогічна ситуація була ще з іншим підозрюваним – провадження за підозрою його у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 255 КК України закрито. Третій особі, повідомлення про підозру скасували, але його вказали в клопотанні як підозрюваного.
Детективи НАБУ просять продовжити строк досудового розслідування до 17 березня 2021 року, щоб провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
Досудове розслідування цього кримінального провадження триває з 21 червня 2019 року.
Що було раніше: 6 січня суддя ВАКС Андрій Біцюк відмовився продовжувати розслідування кримінального провадження щодо створення злочинної організації і захоплення влади, у якому фігурує голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк.
А 5 січня Біцюк відмовився застосувати примусовий привід судді Вовка, який ігнорує засідання, до Антикорупційного суду.
Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду
Передісторія:
- 26 липня 2019 року стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва. Пізніше правоохоронці розповіли, що розслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень. За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
- НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
- У відповідь суд заявив про тиск. А голова суду Павло Вовк сказав, що опубліковані записи – брехня.
- 30 липня 2019 року Вовка і ще трьох суддів викликали до ГПУ, щоб вручити підозри і допитати. ГПУ також викликала на допитуповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову та голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка, які фігурують на оприлюднених записах.
- У листопаді 2019 року судді Шевченківського суду столиці відмовилися продовжити строки досудового розслідування у провадженні щодо так званих "плівок Вовка".