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САП снова просит суд продлить расследование дела "пленок Вовка"

Среда, 13 января 2021, 11:05

Прокуроры САП и детективы НАБУ подали новое ходатайство в Высший антикорсуд о продлении срока расследования уголовного производства о создании преступной организации и захвате власти, где фигурирует глава Окружного админсуда Павел Вовк.

Источник: пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры в комментарии "Украинской правде", ВАКС

Детали: В пресс-службе САП сообщили, что прокуроры подали новое ходатайство о продлении расследования до 17 марта 2021 года.

Когда состоится заседание суда пока неизвестно. В то же время, 17 января истекает срок на досудебное расследование.

6 января судья ВАКС вернул детективам ходатайство о продлении срока предварительного расследования без рассмотрения.

Сообщается, что решение суд принял, потому что одному из подозреваемых отменили подозрение по ст. 351-2 УК, а в ходатайстве о продлении срока указанная статья осталась.

Аналогичная ситуация была еще с одним подозреваемым - производство по подозрению его в совершении преступления по ч.1 ст.255 УКУ закрыто.

Третьему лицу, сообщение о подозрении отменили, но его указали в ходатайстве как подозреваемого.

Детективы НАБУ просят продлить срок досудебного расследования в 17 марта 2021 года, чтобы провести дополнительные следственные (розыскные) и процессуальные действия.

Досудебное расследование этого уголовного производства длится с 21 июня 2019 года.

Что было раньше: 6 января судья ВАКС Андрей Бицюк отказался продолжать расследование уголовного производства по созданию преступной организации и захвату власти, в котором фигурирует председатель Окружного административного суда Павел Вовк.

5 января этот же судья отказался применить принудительный привод судьи Вовка, который игнорирует заседания, в Антикоррупционный суд.

В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда

Предыстория:

  • 26 июля 2019 года стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной административный суд Киева. Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений. По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
  • НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
  • В ответ суд заявил о давлении. А глава суду Павел Вовк сказал, что опубликованные записи – ложь.
  • 30 июля 2019 года Вовка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения. ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые фигурируют на обнародованных записях.
  • В ноябре 2019 года судьи Шевченковского суда столицы отказались продлить сроки досудебного расследования в производстве по так называемым "пленкам Вовка".

Алена Мазуренко, УП
Темы: Павел Вовк судОАСК


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