Головні новини суботи і ночі: замах на "праву руку" Баканова, протести в Росії 

Посадовець СБУ на замовлення ексзаступника Баканова готував вбивство його "правої руки", протести після затримання Навального в Росії відзначились рекордним числом затриманих – новини, які були актуальні 23 січня.

Про підготовку вбивства в СБУ

В СБУ підтвердили, що їхній співробітник Юрій Расюк затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.

Там також заявили, що кримінальне провадження та затримання співробітника спецслужби за підозрою в підготовці вбивства начальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова не є "розбірками" і переділом сфер впливу.

Про протести в Росії

У суботу по всій Росії проходили акції на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального.

За даними ЗМІ, у Москві підготували десятки "тітушок", які повинні провокувати бійки на акціях на підтримку Навального 23 січня і викладати в соцмережі "свідоцтва" насильства з боку демонстрантів.

Протести відзначились побиттями з боку силовиків та рекордною кількістю затриманих.

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