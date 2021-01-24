Головні новини суботи і ночі: замах на "праву руку" Баканова, протести в Росії
Посадовець СБУ на замовлення ексзаступника Баканова готував вбивство його "правої руки", протести після затримання Навального в Росії відзначились рекордним числом затриманих – новини, які були актуальні 23 січня.
Про підготовку вбивства в СБУ
В СБУ підтвердили, що полковник спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрій Расюк затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.
Там також заявили, що кримінальне провадження та затримання співробітника спецслужби за підозрою в підготовці вбивства начальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова не є "розбірками" і переділом сфер впливу.
Про протести в Росії
У суботу по всій Росії проходили акції на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального.
За даними ЗМІ, у Москві підготували десятки "тітушок", які повинні провокувати бійки на акціях на підтримку Навального 23 січня і викладати в соцмережі "свідоцтва" насильства з боку демонстрантів.
Протести відзначились побиттями з боку силовиків та рекордною кількістю затриманих.
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