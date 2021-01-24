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Головні новини суботи і ночі: замах на "праву руку" Баканова, протести в Росії 

Неділя, 24 січня 2021, 08:00

Посадовець СБУ на замовлення ексзаступника Баканова готував вбивство його "правої руки", протести після затримання Навального в Росії відзначились рекордним числом затриманих – новини, які були актуальні 23 січня. 

Про підготовку вбивства в СБУ

В СБУ підтвердили, що полковник спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрій Расюк затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.

Там також заявили, що кримінальне провадження та затримання співробітника спецслужби за підозрою в підготовці вбивства начальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова не є "розбірками" і переділом сфер впливу.

Про протести в Росії

У суботу по всій Росії проходили акції на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. 

За даними ЗМІ, у Москві підготували десятки "тітушок", які повинні провокувати бійки на акціях на підтримку Навального 23 січня і викладати в соцмережі "свідоцтва" насильства з боку демонстрантів.

Протести відзначились побиттями з боку силовиків та рекордною кількістю затриманих

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Про інші важливі новини

За минулу добу, 22 січня, в Україні зафіксовано 4 928 нових випадків COVID-19, при цьому 116 хворих померло і 13 138 осіб одужало.

СБУ затримала мешканця Херсонщини Едуарда Коваленка, який нібито є агентом ФСБ РФ і отримав завдання сприяти поширенню масових протестів, зокрема, проти підвищення тарифів.

У США у віці 87 років помер легендарний журналіст, радіо- та телеведучий Ларрі Кінг.

У суботу компанія "1+1 media" заявила, що не відкликала скарги на відео українського каналу Geek Journal, який оглядає фільми та серіали. Проте попередження каналу почали зникати.

Українська правда


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