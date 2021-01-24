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Главные новости субботы и ночи: покушение на "правую руку" Баканова, протесты в России

Воскресенье, 24 января 2021, 07:00
Главные новости субботы и ночи: покушение на правую руку Баканова, протесты в России

Чиновник СБУ на заказ экс-заместителя Баканова готовил убийство его "правой руки", протесты после задержания Навального в России отличились рекордным числом задержанных – новости, которые были актуальны 23 января.

О подготовке убийства в СБУ

В СБУ подтвердили, что их сотрудник Юрий Расюк задержан по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по заказу бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного.

Там также заявили, что уголовное производство и задержание сотрудника спецслужбы по подозрению в подготовке убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова не является "разборками" и переделом сфер влияния.

О протестах в России

В субботу по всей России проходили акции в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального.

По данным СМИ, в Москве подготовили десятки "титушок", которые должны провоцировать драки на акциях в поддержку Навального 23 января и выкладывать в соцсети "свидетельства" насилия со стороны демонстрантов.

Протесты отличились избиениями со стороны силовиков и рекордным количеством задержанных.

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О других важных новостях

За прошедшие сутки, 22 января, в Украине зафиксировано 4928 новых случаев COVID-19, при этом 116 больных умерло и 13 138 человек выздоровели.

СБУ задержала жителя Херсонской области Эдуарда Коваленко, который якобы является агентом ФСБ РФ и получил задание способствовать распространению массовых протестов, в частности, против повышения тарифов.

В США в возрасте 87 лет скончался легендарный журналист, радио- и телеведущий Ларри Кинг.

В субботу компания "1+1 media" заявила, что не отзывала жалобы на видео украинского канала Geek Journal, который публикует обзоры на фильмы и сериалы. Однако предупреждения каналу начали исчезать.

Украинская правда
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