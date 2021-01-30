Головні новини п’ятниці і ночі: Нескоромного оголосили в розшук, Зеленський про референдум Тимошенко

Зеленський про референдум Тимошенко: 20 років політичних перевзувань, СБУ оголосила колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного в розшук — актуальні новини 29 січня.

Про заяви Зеленського

Президент Володимир Зеленський назвав намір лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко провести референдум "політичним перевзуванням", яким ця партія займається уже 20 років.

Зеленський також заявив, що незабаром кількість народних депутатів скоротять до 300 – відповідний законопроєкт уже на черзі.

Про справу Нескоромного

Колишній заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний, підозрюваний в замовленні вбивства високопосадовця СБУ, у телефонних розмовах, ймовірно, прихильно висловлювався про президента РФ Володимира Путіна та російську церкву.

В СБУ в коментарі "Українській правді" повідомили, що оголосили Нескоромного у всеукраїнський та міждержавний розшуки.

Інформований співрозмовник у правоохоронних органах повідомив "Українській правді", що працівник Антитерористичного центру СБУ, що підозрюється у підготовці вбивства керівника одного з підрозділів Служби безпеки Юрій Расюк, погодився на угоду зі слідством.

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