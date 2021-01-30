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Главные новости пятницы и ночи: Нескоромного объявили в розыск, Зеленский о референдуме Тимошенко

Суббота, 30 января 2021, 07:00

Зеленский о референдуме Тимошенко: 20 лет политических переобуваний, СБУ объявила бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного в розыск — актуальные новости 29 января.

О заявлениях Зеленского

Президент Владимир Зеленский назвал намерение лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко провести референдум "политическим переобуванием", которым эта партия занимается уже 20 лет.

Зеленский также заявил, что вскоре количество народных депутатов сократят до 300 – соответствующий законопроект уже на очереди.

О деле Нескоромного 

Бывший заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный, подозреваемый в заказе убийства высокопоставленного сотрудника СБУ, в телефонных разговорах, вероятно, благосклонно высказывался о президенте РФ Владимире Путине и российской церкви. 

В СБУ в комментарии "Украинской правде" сообщили, что ведомство объявило Нескоромного во всеукраинский и международный розыск.

Информированный источник в правоохранительных органах сообщил "Украинской правде", что работник Антитеррористического центра СБУ, подозреваемого в подготовке убийства руководителя одного из подразделений Службы безопасности Юрий Расюк, согласился на сделку со следствием.

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Темы: СБУ
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