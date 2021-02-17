Путін: В Україні "три провідних телеканали" прихлопнули – і всі мовчать

Президент Росії Володимир Путін вважає, що Захід створює свій "геополітичний проєкт" в Україні, тому схвалює блокування телеканалів, підконтрольних його куму Віктору Медведчуку, й ініціює санкції щодо "Північного потоку - 2".

Джерело: Путін на зустрічі з лідерами фракцій Держдуми в середу

Пряма мова: "Що стосується свободи слова, то тут для нас ясно все. Подвійні стандарти настільки яскраво проявились останнім часом, що ніяких сумнівів із приводу того, як по відношенню до нас будуть поводитися так звані опоненти, не залишилося.

Подивіться, що на Україні – взяли, три провідних телеканали прихлопнули, і все. Одним розчерком пера! І всі мовчать! А деякі навіть схвально поплескують їх по плечу. Ось як це можна коментувати? Ніяк, крім як використання цих інструментів для досягнення своїх власних геополітичних цілей.

Чому так все крутиться навколо "Північного потоку - 2"? Хочуть змусити Росію платити за їхній геополітичний проєкт "Україна". Насправді, все досить примітивно. Все просто – ми це давно розуміємо. Такий світ, у якому ми живемо".

Путін на онлайн-зустрічі з лідерами фракцій Держдуми Скріншот

Деталі: Путін також додав, що в Латвії "в один удар 16 наших (російських – ред.) засобів масової інформації прихлопнули – і тиша".

Він зі сарказмом сказав: "Де ж оцінки правдошукачів західних із цього приводу і оцінки того, що відбувається в Європі зі свободою слова?".

За словами Путіна, жодних оцінок немає, "тому що це нібито боротьба з пропагандою".

Російський президент зіронізував: "А те, що вони роблять, – це не пропаганда? А що це тоді? Це інструменти досягнення їхніх геополітичних цілей".

Путін додав, що в РФ це давно спостерігають, але останні події нібито підтверджують справедливість російських поглядів.

Передісторія:

Читайте також: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Канали для старого друга: що відомо про власника NewsOne та 112

Козак Медведчука. Звідки у соратника кума Путіна гроші на телеканали