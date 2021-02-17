Путин: В Украине "три ведущих телеканала" прихлопнули – и все молчат

Президент России Владимир Путин считает, что Запад создает свой "геополитический проект" в Украине, потому одобряет блокирование телеканалов, подконтрольных его куму Виктору Медведчуку, и инициирует санкции в отношении "Северного потока - 2".

Источник: Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы в среду

Прямая речь: "Что касается свободы слова, то здесь для нас ясно все. Двойные стандарты настолько ярко проявились в последнее время, что никаких сомнений по поводу того, как в отношении нас будут вести себя так называемые оппоненты, не осталось.

Посмотрите, что на Украине – взяли, три ведущих телеканала прихлопнули, и все. Одним росчерком пера! И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Вот как это можно комментировать? Никак, кроме как использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей.

Почему так все крутится вокруг "Северного потока - 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина". На самом деле, все достаточно примитивно. Все просто – мы это давно понимаем. Таков мир, в котором мы живем".

Путин на онлайн-встрече с лидерами фракций Госдумы Скриншот

Детали: Путин также добавил, что в Латвии "в один удар 16 наших (российских – ред.) средств массовой информации прихлопнули – и тишина".

Он с сарказмом сказал :"Где же оценки правдоискателей западных по этому поводу и оценки того, что происходит в Европе со свободой слова?".

По словам Путина, никаких оценок нет, "потому что это якобы борьба с пропагандой".

Российский президент сыронизировал: "А то, что они делают, – это не пропаганда? А что это тогда? Это инструменты достижения их геополитических целей".

Путин добавил, что в РФ это давно наблюдают, но последние события якобы подтверждают справедливость российских взглядов.

Предыстория:

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Каналы для старого друга: что известно о владельце NewsOne и 112

Козак Медведчука. Откуда у соратника кума Путина деньги на телеканалы