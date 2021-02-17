Новини 17 лютого: повернення до адаптивного карантину, гучні заяви Путіна

Україна повертається до адаптивного карантину, Путін про "Північний потік - 2": Хочуть змусити Росію платити за їхній проєкт "Україна", — актуальні новини 17 лютого.

Про повернення до адаптивного карантину

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна повернеться до адаптивного карантину з наступного тижня.

При цьому Івано-Франківська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 22 до 28 лютого запроваджує на території регіону карантину "червоного" рівня через стрімке поширення коронавірусу.

Про гучні заяви Путіна

Володимир Путін вважає, що Захід створює свій "геополітичний проєкт" в Україні, тому схвалює блокування телеканалів, підконтрольних його куму Віктору Медведчуку.

Путін також вважає, що будівництво газогону "Північний потік - 2" Захід блокує не через дії Росії, а через власні плани на Україну.

Про інші важливі новини

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