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Новини 17 лютого: повернення до адаптивного карантину, гучні заяви Путіна

Середа, 17 лютого 2021, 21:12

Україна повертається до адаптивного карантину, Путін про "Північний потік - 2": Хочуть змусити Росію платити за їхній проєкт "Україна", — актуальні новини 17 лютого.

Про повернення до адаптивного карантину

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна повернеться до адаптивного карантину з наступного тижня.

При цьому Івано-Франківська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 22 до 28 лютого запроваджує на території регіону карантину "червоного" рівня через стрімке поширення коронавірусу.

Про гучні заяви Путіна

Володимир Путін вважає, що Захід створює свій "геополітичний проєкт" в Україні, тому схвалює блокування телеканалів, підконтрольних його куму Віктору Медведчуку.

Путін також вважає, що будівництво газогону "Північний потік - 2" Захід блокує не через дії Росії, а через власні плани на Україну.

Про інші важливі новини

Напередодні роковин розстрілів на Євромайдані Верховна Рада ухвалила постанову, що визначає Революцію Гідності одним з ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

Президентський законопроєкт №5067 пропонує скоротити повноваження ОАСК, виключивши з його підсудності справи щодо оскарження нормативно-правових актів Кабміну, Нацбанку, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, повноваження яких поширюються на всю територію України.

Володимир Зеленський підписав указ про введення до складу РНБО міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної.

400 тисяч доларів, які були арештовані поліцією як "общак" вора в законі, вивели з-під арешту за підробленим документами підставних осіб.

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4184, який зобов’яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила здивування, що Росія пропонує низці країн вакцину "Спутник V" в той час, коли у самої справи з вакцинацією просуваються не надто швидко.

Історичний статус голови української делегації у ТКГ Леоніда Кравчука дозволяє йому робити більше, ніж іншим, в тому числі давати коментарі російським телеканалам, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Уряд підтримав ініціативу Міністерства внутрішніх справ щодо спрощення процедури придбання транспортного засобу.



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