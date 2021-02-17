Новости 17 февраля: возвращение к адаптивному карантину, громкие заявления Путина

Украина возвращается к адаптивному карантину, Путин о "Северном потоке - 2": Хотят заставить Россию платить за их проект "Украина", — актуальные новости 17 февраля.

О возвращении к адаптивному карантину

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина вернется к адаптивному карантину со следующей недели.

При этом Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 22 по 28 февраля вводит на территории региона карантин "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

О громких заявлениях Путина

Владимир Путин считает, что Запад создает свой "геополитический проект" в Украине, потому одобряет блокирование телеканалов, подконтрольных его куму Виктору Медведчуку.

Путин также считает, что строительство газопровода "Северный поток - 2" Запад блокирует не из-за действий России, а из-за своих планов на Украину.

О других важных новостях

Накануне годовщины расстрелов на Евромайдане Верховная Рада приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Президентский законопроект №5067 предлагает сократить полномочия ОАСК, исключив из его подсудности дела по обжалованию нормативно-правовых актов Кабмина, Нацбанка, министерств и других центральных органов исполнительной власти, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины.

Владимир Зеленский подписал указ о введении в состав СНБО министра по делам ветеранов Юлии Лапутина.

400 тысяч долларов, которые были арестованы полицией как "общак" вора в законе, вывели из-под ареста по поддельным документам подставных лиц.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4184, который обяжет интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление, что Россия предлагает ряду стран вакцину "Спутник V" в то время, когда в самой стране дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро.

Исторический статус главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука позволяет ему делать больше, чем другим, в том числе давать комментарии российским телеканалам, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Правительство поддержало инициативу Министерства внутренних дел по упрощению процедуры приобретения транспортного средства.