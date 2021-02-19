Новини 19 лютого: санкції проти Медведчука, правки Зеленського до закону про конкурси

РНБО запровадила санкції до Медведчука та Марченко, Зеленський пояснив, чому ветував закон про конкурси на держпосади, — актуальні новини 19 лютого.

Про санкції проти Медведчука та Марченко

Рада національної безпеки й оборони України включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що санкції проти нардепа від "ОПЗЖ" і його дружини ввели за фінансування тероризму. Рішенням РНБО передбачено по 5 санкційних заборон.

Про правки Зеленського до закону про конкурси

Володимир Зеленський просить Верховну Раду вилучити із закону про відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань держслужби від 16 лютого 2021 року норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

Проєкт закону про держслужбу з пропозиціями Зеленського можуть розглянути на позачерговому засіданні Верховної Ради у вівторок.

Про інші важливі новини

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