Новости 19 февраля: санкции против Медведчука, правки Зеленского к закону о конкурсах 

СНБО ввел санкции против Медведчука и Марченко, Зеленский объяснил, почему ветировал закон о конкурсах на госдолжности, — актуальные новости 19 февраля.

О санкциях против Медведчука и Марченко

Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что санкции против нардепа от "ОПЗЖ" и его жены ввели из-за финансирования терроризма. Решением СНБО предусмотрено по 5 санкционных запретов.

О правках Зеленского к закону о конкурсах

Владимир Зеленский просит Верховную Раду изъять из закона о возобновлении конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы от 16 февраля 2021 года нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.

Проект закона о госслужбе с предложениями Зеленского могут рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник.

О других важных новостях

СНБО принял тайное решение о пересмотре сценариев относительно действий на Донбассе в связи с обострением ситуации в зоне ООС.

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