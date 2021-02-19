Нові санкції підтримали усі, але було одне зауваження – Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що санкції за фінансування тероризму проти нардепа Віктора Медведчука, його дружини та низки людей підтримали усі присутні на засіданні.

Джерело: Данілов у ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова Данілова: "На засіданні РНБО була доповідь голови СБУ, були надані відповідні документи. Я можу сказати, що голосування було майже одностайним, одна людина проголосувала з невеликим зауваженням.

Була ситуація, пов’язана з тим, що треба вносити у закон про санкції додаткові аргументи".

Деталі: З посиланням на джерела в РНБО ZN.ua пише, що з 20 членів РНБО на засіданні були присутні 19, міністр фінансів Сергій Марченко перебуває в запланованій відпустці.

Видання зазначає, що зауваження висловив саме спікер парламенту Дмитро Разумков, який у січні не підтримав санкції проти нардепа Тараса Козака та телеканалів Медведчука.

Передісторія: Рада національної безпеки й оборони України включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, а причиною називають фінансування тероризму.

РНБО ухвалила рішення "вжити невідкладних заходів" для повернення у держвласність частини нафтопродуктпроводу, продаж якого пов’язували із Медведчуком.

ЗМІ повідомляють, що Санкції Марченко і цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк ввели через те, що вони є власницями Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області, який фінансував бойовиків "Л-ДНР".

Санкції передбачають 5 обмежень.

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