Новые санкции поддержали все, но было одно замечание – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что санкции за финансирование терроризма против нардепа Виктора Медведчука, его жены и ряда людей поддержали все присутствующие на заседании.

Источник: Данилов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Данилова: "На заседании СНБО был доклад председателя СБУ, были предоставлены соответствующие документы. Я могу сказать, что голосование было почти единодушным, один человек проголосовал с небольшим замечанием.

Была ситуация, связанная с тем, что надо вносить в закон о санкциях дополнительные аргументы".

Детали: Со ссылкой на источники в СНБО ZN.ua пишет, что из 20 членов СНБО на заседании присутствовали 19 министр финансов Сергей Марченко находится в запланированной отпуске.

Издание отмечает, что замечания высказал именно спикер парламента Дмитрий Разумков, который в январе не поддержал санкции против нардепа Тараса Козака и телеканалов Медведчука.

Предыстория: Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.

СНБО принял решение "принять безотлагательные меры" для возвращения в госсобственность части нефтепровода, продажу которого связывали с Медведчуком.

Санкции предусматривают 5 ограничений.

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