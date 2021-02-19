Новые санкции поддержали все, но было одно замечание – Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что санкции за финансирование терроризма против нардепа Виктора Медведчука, его жены и ряда людей поддержали все присутствующие на заседании.
Источник: Данилов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"
Прямая речь Данилова: "На заседании СНБО был доклад председателя СБУ, были предоставлены соответствующие документы. Я могу сказать, что голосование было почти единодушным, один человек проголосовал с небольшим замечанием.
Была ситуация, связанная с тем, что надо вносить в закон о санкциях дополнительные аргументы".
Детали: Со ссылкой на источники в СНБО ZN.ua пишет, что из 20 членов СНБО на заседании присутствовали 19 министр финансов Сергей Марченко находится в запланированной отпуске.
Издание отмечает, что замечания высказал именно спикер парламента Дмитрий Разумков, который в январе не поддержал санкции против нардепа Тараса Козака и телеканалов Медведчука.
Предыстория: Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.
СНБО принял решение "принять безотлагательные меры" для возвращения в госсобственность части нефтепровода, продажу которого связывали с Медведчуком.
Санкции предусматривают 5 ограничений.
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Что было раньше:
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козакаи телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угляиз оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.