Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новые санкции поддержали все, но было одно замечание – Данилов

Пятница, 19 февраля 2021, 21:45

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что санкции за финансирование терроризма против нардепа Виктора Медведчука, его жены и ряда людей поддержали все присутствующие на заседании.

Источник: Данилов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Данилова: "На заседании СНБО был доклад председателя СБУ, были предоставлены соответствующие документы.  Я могу сказать, что голосование было почти единодушным, один человек проголосовал с небольшим замечанием.

Была ситуация, связанная с тем, что надо вносить в закон о санкциях дополнительные аргументы".

Детали: Со ссылкой на источники в СНБО ZN.ua пишет, что из 20 членов СНБО на заседании присутствовали 19 министр финансов Сергей Марченко находится в запланированной отпуске.

Издание отмечает, что замечания высказал именно спикер парламента Дмитрий Разумков, который в январе не поддержал санкции против нардепа Тараса Козака и телеканалов Медведчука.

Предыстория: Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.

СНБО принял решение "принять безотлагательные меры" для возвращения в госсобственность части нефтепровода, продажу которого связывали с Медведчуком.

Санкции предусматривают 5 ограничений.

Читайте также: Козак Медведчука. Откуда у соратника кума Путина деньги на телеканалы

Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Операция "Легализация". Как Медведчук и Ко "вПАРивают" уголь Украине

Что было раньше: 

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козакаи телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угляиз оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Роман Петренко, УП
Темы: СНБОДаниловсанкцииМедведчук


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновлено от 16:07Глава НАПК обвинил Ляшко в подделке лотерейного билета: тот идет в суд

Данилов анонсировал следующие санкции, в частности против депутатов

Новые санкции поддержали все, но было одно замечание – Данилов

Новости 19 февраля: санкции против Медведчука, правки Зеленского к закону о конкурсах 

ОбновленоPerseverance прислал на Землю новые впечатляющие фото Марса

Санкции против Медведчука и Марченко предусматривают 5 ограничений

Все новости...
СНБО
Данилов анонсировал следующие санкции, в частности против депутатов
Санкции для Медведчука: глава СБУ рассказал о хитростях с самолетами
Санкции против Медведчука и Марченко предусматривают 5 ограничений
Последние новости
00:32
Ляшко cказал, что COVID-вакцина будет "в ближайшее время", но дату не назвал
23:55
Первый в Украине мобильный COVID-госпиталь привезли на Прикарпатье
23:33
обновлено от 16:07Глава НАПК обвинил Ляшко в подделке лотерейного билета: тот идет в суд
22:40
Данилов анонсировал следующие санкции, в частности против депутатов
22:19
Генсек НАТО рассказал об угрозе России и Китая
21:59
Новости экономики: удачная посадка марсохода, Bitcoin достиг триллиона капитализации
21:45
Новые санкции поддержали все, но было одно замечание – Данилов
21:32
МАУ начнет с марта восстанавливать оригинальные маршруты
21:20
Новости 19 февраля: санкции против Медведчука, правки Зеленского к закону о конкурсах 
21:02
В ОПЗЖ назвали санкции против Медведчука репрессиями и уничтожением демократии
Все новости...