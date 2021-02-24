Рябошапка про справу Шеремета: Виглядало, що доказів для підозри достатньо

Колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка запевняє, що у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета спочатку було достатньо доказів для розслідування щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, але не виключає, що їх могло бути недостатньо для суду.

Джерело: Рябошапка в інтерв’ю "Голосу Америки"

Пряма мова: "Я б хотів дуже коротко пояснити, як відбувалась ця вся історія. На той момент, коли слідчі і прокурори говорили про те, що є підстави для оголошення підозри, так виглядало, що у них було достатньо доказів, щоб почати кримінальне розслідування.

Прокурори підготували вказівки для слідства, які докази потрібно зібрати, які факти перевірити, ці вказівки не були виконані слідчими. Тоді слідство просило про продовження строку досудового розслідування, ми з цим не погодилися. Були надані вказівки слідству.

Далеко не факт, що з тими доказами, які були на той момент у справі, ми б погодилися на передачу цієї справи до суду.

Ще раз повторюю, на момент початку розслідування доказів було достатньо, щоб це розслідування починати".

Довідка: 23 лютого державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про вручення колишньому генеральному прокурору України 2019-2020 років Руслану Рябошапці новоствореної урядом США премії Державного департаменту в сфері в боротьби з корупцієюю.

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