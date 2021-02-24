Рябошапка про справу Шеремета: Виглядало, що доказів для підозри достатньо
Колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка запевняє, що у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета спочатку було достатньо доказів для розслідування щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, але не виключає, що їх могло бути недостатньо для суду.
Джерело: Рябошапка в інтерв’ю "Голосу Америки"
Пряма мова: "Я б хотів дуже коротко пояснити, як відбувалась ця вся історія. На той момент, коли слідчі і прокурори говорили про те, що є підстави для оголошення підозри, так виглядало, що у них було достатньо доказів, щоб почати кримінальне розслідування.
Прокурори підготували вказівки для слідства, які докази потрібно зібрати, які факти перевірити, ці вказівки не були виконані слідчими. Тоді слідство просило про продовження строку досудового розслідування, ми з цим не погодилися. Були надані вказівки слідству.
Далеко не факт, що з тими доказами, які були на той момент у справі, ми б погодилися на передачу цієї справи до суду.
Ще раз повторюю, на момент початку розслідування доказів було достатньо, щоб це розслідування починати".
Довідка: 23 лютого державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про вручення колишньому генеральному прокурору України 2019-2020 років Руслану Рябошапці новоствореної урядом США премії Державного департаменту в сфері в боротьби з корупцієюю.
Передісторія:
- Білоруський, російський та український журналіст, один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. Cлідство заявляло, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який спочатку фігурував як організатор.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, а експертиза необ’єктивна. Кузьменко також критикувала експертизу. За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко спілкувалися лише кілька разів.
- Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякав, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
- У січні 2021 року білоруська опозиція передала УП записи розмов колишнього голови Комітету держбезпеки Білорусі Вадима Зайцева про підготовку у 2012 році вбивства Шеремета, а колишній білоруський спецпризначенець Ігор Макар дав свідчення українським правоохоронцям у справі Шеремета. У білоруському МЗС заявили, що Макар – шахрай, і в них є аудіозапис на доказ цього.
- У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що "білоруський слід" не впливає на справу ветеранів АТО й волонтерів.
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