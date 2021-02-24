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Рябошапка о деле Шеремета: Казалось, что доказательств для подозрения достаточно

Среда, 24 февраля 2021, 11:43
Рябошапка о деле Шеремета: Казалось, что доказательств для подозрения достаточно

Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка уверяет, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета сначала было достаточно доказательств для расследования в отношении Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, но не исключает, что их могло быть недостаточно для суда.

Источник: Рябошапка в интервью "Голосу Америки"

Прямая речь: "Я бы хотел очень коротко объяснить, как происходила эта вся история. На тот момент, когда следователи и прокуроры говорили о том, что есть основания для объявления подозрения, выглядело так, будто у них было достаточно доказательств, чтобы начать уголовное расследование .

Прокуроры подготовили указания для следствия, какие доказательства нужно собрать, какие факты проверить, Эти указания не были выполнены следователями. Тогда следствие просило о продлении срока предварительного расследования, мы с этим не согласились. Были даны указания следствию.

Далеко не факт, что с теми доказательствами, которые были на тот момент в деле, мы бы согласились на передачу этого дела в суд.

Еще раз повторяю, на момент начала расследования доказательств было достаточно, чтобы это расследование начинать".

Справка: 23 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о вручении бывшему генеральному прокурору Украины в 2019-2020 годах Руслану Рябошапке новой премии Государственного департамента США в сфере в борьбе с коррупцией.

Предыстория:

  • Белорусский, российский и украинский журналист, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва в центре Киева утром 20 июля 2016. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который сначала фигурировал как организатор.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, а экспертиза необъективна. Кузьменко также критиковала экспертизу. По словам защиты, на момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко общались всего несколько раз.
  • Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекал, что к убийству Шеремета может быть причастна СБУ.
  • В январе 2021 года белорусская оппозиция передала УП записи разговоров бывшего главы Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева о подготовке в 2012 году убийства Шеремета, а бывший белорусский спецназовец Игорь Макар дал показания украинским правоохранителям по делу Шеремета. В белорусском МИД заявили, что Макар – мошенник, и у них есть аудиозапись в доказательство этого.
  • В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что "белорусский след" не влияет на дело ветеранов АТО и волонтеров.

Знать больше: Работа над ошибками и неснятые вопросы. Что означает новая версия следствия по делу Шеремета

Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Дело ШереметаРябошапкаГенпрокуратура
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