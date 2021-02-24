Рябошапка о деле Шеремета: Казалось, что доказательств для подозрения достаточно

Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка уверяет, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета сначала было достаточно доказательств для объявления подозрения Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь, но не исключает, что их могло быть недостаточно для суда.

Источник: Рябошапка в интервью "Голосу Америки"

Прямая речь: "Я бы хотел очень коротко объяснить, как происходила эта вся история. На тот момент, когда следователи и прокуроры говорили о том, что есть основания для объявления подозрения, выглядело так, будто у них было достаточно доказательств, чтобы начать уголовное расследование .

Прокуроры подготовили указания для следствия, какие доказательства нужно собрать, какие факты проверить, Эти указания не были выполнены следователями. Тогда следствие просило о продлении срока предварительного расследования, мы с этим не согласились. Были даны указания следствию.

Далеко не факт, что с теми доказательствами, которые были на тот момент в деле, мы бы согласились на передачу этого дела в суд.

Еще раз повторяю, на момент начала расследования доказательств было достаточно, чтобы это расследование начинать".

Справка: 23 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о вручении бывшему генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке новой премии Государственного департамента США в сфере в борьбе с коррупцией.

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