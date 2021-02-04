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Данілов - критикам санкцій: Чи можлива робота філій фашистських газет під час Другої світової?

Четвер, 4 лютого 2021, 14:46

Секретар РНБО Олексій Данілов розуміє стурбованість міжнародної та європейської федерацій журналістів санкціями щодо телеканалів із орбіти кума Путіна Віктора Медведчука, але звертає увагу на українські виняткові обставини як то війна та радить ретельно вивчити контент вищезгаданих каналів.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова: "Діяльність міжнародних і національних організацій, які опікуються захистом свободи слова і відстоюванням прав журналістів, є надзвичайно важливою і невід’ємною ознакою вільного і демократичного суспільства.

Стурбованість, яку ці поважні організації висловлюють щодо санкцій, введених в дію рішенням РНБО України щодо окремих інформаційних ресурсів, очікувані і зрозумілі.

Водночас вважаємо за необхідне закликати поважні журналістські інституції не робити поверхневі оцінки і стандартні заяви, а вивчити деталі, розібратися у суті, а не за формою.

Як сказано у заяві International и European Federation of Journalists, "заборони повинні застосовуватися лише у дуже виняткових обставинах". У зв’язку з цим хочемо поінформувати IFJ и EFJ, що Україна вже сім років живе в умовах, назва яким – війна.

Росія веде проти нашої країни війну, використовуючи, зокрема, всі технології інформаційної війни, які жодним чином "не відповідають міжнародно-правовим стандартам", на необхідність дотримання яких нам вказують".

Деталі: За словами Данілова, не останнім зі знарядь гібридної зброї Росії в боротьбі проти України є телевізійні канали, фінансування яких фактично здійснює країна-агресор через афілійованих з нею політиків.

Секретар РНБО звертає увагу, що IFJ и EFJ варто було зробити найелементарніший аналіз контенту телевізійних каналів, долею яких вони так опікуються, щоб визначити, наскільки він відповідає високим світовим журналістським стандартам об’єктивності і неупередженості.

Пряма мова: "Чи можлива була би робота у Великобританії, США під час Другої світової війни філій фашистських газет і радіостанцій? Їх закриття також було би розцінено як напад на "свободу слова"?

А Україна на сьогоднішній день перебуває в ситуації відкритої військової агресії, коли вперше з 1945 року на європейському континенті одна країна зробила спробу анексувати частину території іншої держави.

На нашу країну напали, і ми будемо діяти так, як потрібно, щоб зберегти Державу і Незалежність".

Що передувало: Міжнародна і Європейська федерації журналістів засудили санкції, запроваджені в Україні проти телеканалів, пов’язаних із кумом президента Росії, народним депутатом від "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

Передісторія:

  • 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента РФ Путіна нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Кремль прогнозовано засудив ці санкції.
  • В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.
  • Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Знати більшеТелевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

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Українська правда
Теми: санкціїРНБОМедведчук


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