Закон про референдум підтримують трохи більше половини українців

Ухвалений Верховною Радою 26 січня президентський закон "Про всеукраїнський референдум" підтримує 58% українців.

Джерело: Соціологічна група "Рейтинг" за результатами опитування, проведеного 2-3 лютого

Деталі: Ухвалення закону про референдум" підтримують 58% опитаних, не підтримують – 28%, не визначилися – 14%.

Дещо більше підтримки це рішення парламенту має на півдні і сході (63% і 62% відповідно), трохи менше в центрі та на заході (57% та 55%).

Найбільше поступ у питанні референдуму підтримують громадяни 50-60 років, найменше – молодь.

Найбільше підтримують президентський закон про референдум прихильники партій "Сила і честь" (77%) та "Опозиційна платформа – За життя" (73%), а найменше – прихильники "Європейської солідарності" (37%) та "Голосу" (42%).

Довідка: Соціологи "Рейтингу" 2-3 лютого опитали телефоном 2000 громадян України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

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