Закон про референдум підтримують трохи більше половини українців
Ухвалений Верховною Радою 26 січня президентський закон "Про всеукраїнський референдум" підтримує 58% українців.
Джерело: Соціологічна група "Рейтинг" за результатами опитування, проведеного 2-3 лютого
Деталі: Ухвалення закону про референдум" підтримують 58% опитаних, не підтримують – 28%, не визначилися – 14%.
Дещо більше підтримки це рішення парламенту має на півдні і сході (63% і 62% відповідно), трохи менше в центрі та на заході (57% та 55%).
Найбільше поступ у питанні референдуму підтримують громадяни 50-60 років, найменше – молодь.
Найбільше підтримують президентський закон про референдум прихильники партій "Сила і честь" (77%) та "Опозиційна платформа – За життя" (73%), а найменше – прихильники "Європейської солідарності" (37%) та "Голосу" (42%).
Довідка: Соціологи "Рейтингу" 2-3 лютого опитали телефоном 2000 громадян України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.
Передісторія:
- 26 січня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт про всеукраїнський референдум, внесений президентом Володимиром Зеленським, який передбачає можливість електронного голосування.
- Група нардепів отримувала команду не голосувати за закон про референдум, тож голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пригрозив їм виключенням.
- Після голосування у парламенті Володимир Зеленський заявив, що тепер влада буде змушена дослухатися до народу.
- Цим рішенням ВР одразу скористалася лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка виступала проти такого закону: вона заявила, що її партія допоможе громадянам ініціювати референдум з 5 питань, ніби нагадуючи Зеленському про жовтневе опитування "5 питань від президента".
- Володимир Зеленський назвав такі наміри Юлії Тимошенко "політичним перевзуванням".