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НСЖУ каже, що не захищає канали Медведчука, але стурбована "санкціями без суду"

Вівторок, 9 лютого 2021, 22:58
НСЖУ каже, що не захищає канали Медведчука, але стурбована санкціями без суду
глава НСЖУ Сергій Томіленко

Секретаріат Національної спілки журналістів повідомив, що стурбований критикою на її адресу через трактування подій, пов’язаних із застосуванням санкцій та припиненням мовлення трьох телеканалів.

Джерело: заява НСЖУ

Дослівно: "Застосування інструменту санкцій РНБО і припинення роботи медіа має ґрунтуватися на публічних доказах і відбуватися з дотриманням визначених законом процедур.

НСЖУ не захищає редакційної політики жодних медіа, зокрема й "телеканалів Медведчука", а виступає за дотримання гарантованих законом прав українських ЗМІ та українських журналістів, тому висловлює стурбованість позасудовим застосуванням обмежувальних заходів.

Незалежні, непідцензурні медіа, свобода слова, свобода самовираження – відмінна риса кожної демократичної держави. Закликаємо владу шанувати цю свободу, дбаючи про надійний захист інформаційного простору України".

Що було раніше: Голова Нацспілки журналістів України Сергій Томіленко назвав санкції проти телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK "надзвичайною ситуацією й наступом на свободу слова". 

Що передувало: 

Знати більше: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Канали для старого друга: що відомо про власника NewsOne та 112

Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "вПАРюють" вугілля Україні

Українська правда
Теми: телебаченнясанкції
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