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НСЖУ каже, що не захищає канали Медведчука, але стурбована "санкціями без суду"

Вівторок, 9 лютого 2021, 23:58
глава НСЖУ Сергій Томіленко

Секретаріат Національної спілки журналістів повідомив, що стурбований критикою на її адресу через трактування подій, пов’язаних із застосуванням санкцій та припиненням мовлення трьох телеканалів.

Джерело: заява НСЖУ

Дослівно: "Застосування інструменту санкцій РНБО і припинення роботи медіа має ґрунтуватися на публічних доказах і відбуватися з дотриманням визначених законом процедур.

НСЖУ не захищає редакційної політики жодних медіа, зокрема й "телеканалів Медведчука", а виступає за дотримання гарантованих законом прав українських ЗМІ та українських журналістів, тому висловлює стурбованість позасудовим застосуванням обмежувальних заходів.

Незалежні, непідцензурні медіа, свобода слова, свобода самовираження – відмінна риса кожної демократичної держави. Закликаємо владу шанувати цю свободу, дбаючи про надійний захист інформаційного простору України".

Що було раніше: Голова Нацспілки журналістів України Сергій Томіленко назвав санкції проти телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK "надзвичайною ситуацією й наступом на свободу слова". 

Що передувало: 

Знати більше: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Канали для старого друга: що відомо про власника NewsOne та 112

Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "вПАРюють" вугілля Україні

Українська правда
Теми: телебаченнясанкції


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