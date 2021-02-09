НСЖУ каже, що не захищає канали Медведчука, але стурбована "санкціями без суду"
Секретаріат Національної спілки журналістів повідомив, що стурбований критикою на її адресу через трактування подій, пов’язаних із застосуванням санкцій та припиненням мовлення трьох телеканалів.
Джерело: заява НСЖУ
Дослівно: "Застосування інструменту санкцій РНБО і припинення роботи медіа має ґрунтуватися на публічних доказах і відбуватися з дотриманням визначених законом процедур.
НСЖУ не захищає редакційної політики жодних медіа, зокрема й "телеканалів Медведчука", а виступає за дотримання гарантованих законом прав українських ЗМІ та українських журналістів, тому висловлює стурбованість позасудовим застосуванням обмежувальних заходів.
Незалежні, непідцензурні медіа, свобода слова, свобода самовираження – відмінна риса кожної демократичної держави. Закликаємо владу шанувати цю свободу, дбаючи про надійний захист інформаційного простору України".
Що було раніше: Голова Нацспілки журналістів України Сергій Томіленко назвав санкції проти телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK "надзвичайною ситуацією й наступом на свободу слова".
Що передувало:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- Після ухвалення цього рішенння трансляцію каналів Медведчука один за одним припиняють сервіси на всіх платформах.
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