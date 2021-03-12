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Новини 12 березня: вілла для сина Ахметова, родичі-помічники суддів КС

П'ятниця, 12 березня 2021, 20:43
Новини 12 березня: вілла для сина Ахметова, родичі-помічники суддів КС

Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії за 60 мільйонів франків – Лещенко, Судді КС призначили помічницями дружин та родичів своїх колег, — актуальні новини 12 березня.

Про віллу для сина Ахметова

У грудні 2020 року родина Ріната Ахметова придбала віллу в передмісті Женеви, Швейцарія, за 60 мільйонів франків або 2 мільярди гривень для сина олігарха – Даміра Ахметова.

Про родичів-помічників суддів КС

Судді Конституційного суду поза конкурсом призначили своїми помічниками та науковими консультантами дружин та родичів своїх колег. 

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