Новини 12 березня: вілла для сина Ахметова, родичі-помічники суддів КС

Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії за 60 мільйонів франків – Лещенко, Судді КС призначили помічницями дружин та родичів своїх колег, — актуальні новини 12 березня.

Про віллу для сина Ахметова

У грудні 2020 року родина Ріната Ахметова придбала віллу в передмісті Женеви, Швейцарія, за 60 мільйонів франків або 2 мільярди гривень для сина олігарха – Даміра Ахметова.

Про родичів-помічників суддів КС

Судді Конституційного суду поза конкурсом призначили своїми помічниками та науковими консультантами дружин та родичів своїх колег.

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